Acer kondigt Swift 14 AI-laptops met Snapdragon X en Copilot+ aan voor 1499 euro

Acer kondigt de vernieuwde Swift 14 AI-serie aan. De nieuwe laptops zijn uitgerust met Snapdragon X Plus- en X Elite-soc's en zijn met de Copilot+-functies gericht op AI-toepassingen. Acer brengt de Swift 14 AI-serie in juni in Europa uit voor ten minste 1499 euro.

De Swift 14 AI-computers zijn de eerste laptops van Acer met de merknaam Copilot+ van Microsoft. Copilot+-laptops hebben volgens de beschrijving van Microsoft hardware die bedoeld is voor AI-toepassingen. Acer beschrijft verschillende nieuwe functies die gebruikmaken van de geïntegreerde neural processing unit in de Snapdragon X-soc's. Zo ondersteunen de computers Cocreator om AI-afbeeldingen te genereren en kunnen ze met Live Captions automatisch video's vertalen. Door middel van Recall kunnen gebruikers iets met prompts beschrijven om dit weer terug te vinden.

Naast de Snapdragon X Plus- en X Elite-soc's, die een maximale kloksnelheid van 3,4GHz hebben met respectievelijk 12 en 10 cores, rust Acer de systemen uit met een Adreno-gpu van Qualcomm met tot 3,8Tflops aan rekenkracht. Verder upgradet het bedrijf het geheugen naar maximaal 32GB Lpddr5x-8533 en de opslagruimte naar maximaal 1TB PCIe Gen4-ssd's. Alleen het scherm blijft hetzelfde vergeleken met bestaande Swift 14-modellen: 14,5 inch met een resolutie van 2560x1600 pixels, met de optie voor een touchscreen.