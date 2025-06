Sonos kondigt eerste koptelefoon Ace aan voor 499 euro - update

Sonos kondigt de Sonos Ace aan. De koptelefoon werkt draadloos via Bluetooth 5.4 of bekabeld via USB-C en ondersteunt actieve ruisonderdrukking. De koptelefoon is vanaf 5 juni verkrijgbaar voor 499 euro in het zwart en wit.

Het audiomerk richt zich met de Ace naar eigen zeggen op een thuisbioscoopervaring. De Sonos Ace ondersteunt onder meer Dolby Atmos en moet dankzij de TrueCinema-technologie een surroundsoundsysteem simuleren. Tv's kunnen het geluid daarnaast in combinatie met 'geschikte Sonos-soundbars' via wifi naar de koptelefoon doorsturen, al licht het bedrijf niet toe om welke soundbars het gaat. Naast actieve ruisonderdrukking ondersteunt de koptelefoon ook een transparantiemodus die het merk Aware noemt.

De accu van de Ace moet volgens het audiomerk tot 30 uur meegaan met anc ingeschakeld. De koptelefoon kan met de meegeleverde USB-C-kabel binnen drie minuten opgeladen worden voor drie uur gebruik. De oorschelpen zijn voorzien van 40mm-drivers en acht microfoons. Sonos heeft een knop en een metalen slider voor audiobediening in de rechter oorschelp verwerkt. Verder valt op dat de hoofdband van roestvrij staal is gemaakt.

Update, 16.40 uur: Enkele specs in het artikel kwamen niet overeen met de aankondiging van Sonos. Het artikel is hierop gecorrigeerd.