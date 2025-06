Het Amerikaanse Sonos staat bekend om zijn wifispeakers. Met de nieuwe Sonos Ace begeeft het bedrijf zich voor het eerst op de markt voor draadloze hoofdtelefoons. Het is in de basis een normale bluetoothheadset met een premiumprijskaartje, maar biedt ook net wat extra functionaliteit voor wie al over andere Sonos-apparatuur beschikt. Is de Ace echt de topper die de naam suggereert of kan Sonos het beter bij zijn speakers houden?

Sonos bracht de Ace begin juni uit voor een adviesprijs van 499 euro. Op het moment van schrijven bedraagt ook de laagste prijs in de Pricewatch 499 euro. Dat is een stevig bedrag voor een bluetoothheadset. Populaire, hoog aangeschreven modellen, zoals de Sony WH-1000XM5, verkrijgbaar vanaf 269 euro, en de Bose QuietComfort Ultra, vanaf 378,50 euro, zijn aanzienlijk goedkoper. De Apple AirPods Max past met zijn vanafprijs van 485 euro meer in hetzelfde straatje als de Sonos Ace, maar daarvan hadden we geen exemplaar beschikbaar voor een vergelijking.

In deze review zoeken we uit wat de Ace in zijn mars heeft en of hij zijn hogere prijs waard is. We kijken naar de functies van het apparaat, zijn looks en draagcomfort, de kwaliteit van de noisecancelling, de accuduur en natuurlijk de geluidskwaliteit bij het beluisteren van muziek en tijdens het bellen.

Update 5 juni - We hebben de resultaten van onze accutest zonder noisecancelling toegevoegd.

Update 10 juni - We hebben de frequentierespons en microfoonruisdemping opnieuw doorgemeten na een firmware-update voor de Sonos Ace. De frequentieresponsgrafiek valt iets anders uit, maar dit heeft geen gevolgen voor onze conclusie. De microfoonruisdemping werkt na de update en een kleine aanpassing in de testmethode een stuk beter. Op basis hiervan hebben we ook de tekst op de conclusiepagina licht aangepast.