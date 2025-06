'Sonos stelt release tv-settopbox paar maanden uit wegens softwareproblemen'

Sonos heeft de introductie van een tv-settopbox uitgesteld. Dat blijkt uit berichtgeving van Bloomberg-journalist Mark Gurman. Het product moest aanvankelijk in januari 2025 op de markt verschijnen, maar zal wegens softwareproblemen pas in maart uitkomen.

Mark Gurman zegt in zijn nieuwsbrief niet wat de specifieke oorzaak van de softwareproblemen is. Het is ook niet duidelijk hoe ernstig ze zijn. De journalist schrijft wel dat de problemen ook een ander onaangekondigd Sonos-product hebben vertraagd. Vermoedelijk gaat het om een soundbar, waarvan eerder dit jaar beelden zijn verschenen. Die soundbar zou met technologie van een Nederlandse start-up zijn gemaakt.

Het audiobedrijf heeft naar verluidt ook te maken met tegenvallende verkoopcijfers voor de Sonos Ace. Deze hoofdtelefoon werd in mei van dit jaar geïntroduceerd en zou momenteel ongeveer 250 keer per dag over de toonbank gaan. Sonos had volgens Gurman echter op een tienvoud van dat getal gerekend. De techjournalist stelt dat de nieuwe Sonos-app en de bijbehorende softwareproblemen die eind mei de kop opstaken, in de weg zitten.

Patrick Spence, de ceo van Sonos, had in augustus van dit jaar al aangekondigd dat Sonos twee nieuwe producten zou uitstellen. Het bedrijf moest zich naar verluidt eerst focussen op het oplossen van de problemen met de Sonos-app. Het was toen nog niet duidelijk om welke producten het ging.