Sonos voegt met update sidetalkfunctie en TrueCinema toe aan Sonos Ace

Sonos heeft een update uitgebracht voor zijn Sonos Ace-hoofdtelefoon, waarin onder meer SideTone is toegevoegd. Dit zorgt ervoor dat gebruikers hun eigen stem goed horen tijdens een telefoongesprek als actieve ruisonderdrukking ingeschakeld is.

De Sonos Ace verscheen in mei vorig jaar, maar had toen nog geen mogelijkheid om de sidetalkfunctie in te stellen in de app. In onze review van de koptelefoon viel op dat gebruikers daardoor hun eigen stem dof terughoren tijdens gesprekken. Met de nieuwe update wordt deze functie alsnog toegevoegd onder de noemer SideTone, schrijft Sonos in een aankondiging.

Daarnaast is de actieve ruisonderdrukking verbeterd, zegt Sonos. De ruisonderdrukking kan zich nu in real time aanpassen aan het haar, de bril en de pet van de gebruiker om geluidslekken te dichten. Verder is de TV Audio Swap-functie verbeterd. Deze functie laat twee luisteraars met hun eigen Sonos Ace en Sonos-soundbar synchroon naar tv-audio luisteren.

Tot slot is TrueCinema-technologie toegevoegd, die volgens het bedrijf de akoestiek van de ruimte analyseert. Die data wordt vervolgens gebruikt om het geluid zodanig aan te passen dat het klinkt als een surroundsoundsysteem.

De functies worden beschikbaar gesteld via een gratis update, die vanaf vandaag wordt uitgerold naar gebruikers.