Tweede Android 16 QPR1-bèta biedt desktopachtige ervaring voor extern scherm

Google heeft de tweede QPR1-bètaversie van Android 16 uitgerold naar Pixel-apparaten. Deze bètaversie biedt verbeterde ondersteuning voor het werken met een extern scherm op een Android-apparaat.

Met de connected displays support is het mogelijk om een extern scherm aan te sluiten op een Android-apparaat. Met Android 16 QPR1 bèta 2 wordt een nieuwe desktopsessie gestart op het externe scherm, schrijft Google in een blogbericht. Onderaan op het scherm staat een taakbalk waarin alle openstaande apps verschijnen. Ook is het mogelijk om daar apps vast te pinnen, zodat ze snel geopend kunnen worden.

Het uiterlijk en gebruik van apps wordt afgestemd op het scherm waarop ze zijn geopend. Op het externe scherm krijgen ze een desktopachtiger uiterlijk met bijvoorbeeld de mogelijkheid om de grootte aan te passen. Ook is het mogelijk om meerdere apps naast elkaar te openen. Gebruikers kunnen bovendien meerdere desktopsessies opzetten en wisselen tussen de desktops via sneltoetsen op het toetsenbord, gebaren op de trackpad en via Overview. Ook is het mogelijk om meerdere instanties van applicaties te beheren, mits de app daarvoor ondersteuning biedt.

Er zijn ook Android-apparaten die ondersteuning bieden voor desktopvensters, zoals tablets. Wanneer zo'n apparaat wordt aangesloten, wordt de desktopsessie uitgebreid over beide schermen. In dit geval is het mogelijk om vensters, content en de cursor vrij te bewegen tussen beide schermen. Bij smartphones is dit niet mogelijk. De desktopsessie draait dan alleen op het externe scherm.

De desktopomgeving doet denken aan Samsung DeX. Google geeft dan ook aan dat het samen met Samsung aan de nieuwe desktopsessie heeft gewerkt. De verbeteringen die nu in deze bèta verschijnen, komen later ook naar Samsung DeX.

Android 16 werd eerder deze week officieel uitgebracht. De QPR1 is een kwartaalupdate met meer significante wijzigingen dan de maandelijkse bugfixes. Naar verwachting wordt deze in september naar alle gebruikers uitgerold. De tweede bèta van deze update is nu voor Pixel-gebruikers beschikbaar. Zij kunnen toegang hiertoe krijgen via het Android-bètaprogramma. Deze tweede bèta is beschikbaar voor Pixel-telefoons vanaf de Pixel 6 en nieuwer en de Pixel Tablet.