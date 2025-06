Google brengt Android 16 uit

Google heeft dinsdagavond Android 16 uitgebracht. De nieuwe versie van het besturingssysteem komt eerst alleen uit voor Pixel-telefoons. Wanneer upgrades volgen voor smartphones van andere fabrikanten, is onbekend.

Android 16 krijgt een Live Updates-functie waarmee apps live zaken kunnen weergeven, zoals bezorgdiensten. Dat komt op het lockscreen onder de tijd te staan en in de notificatiebalk aan de linkerkant. Het lijkt op de Live Activities-functie in iOS en zit inmiddels ook in Samsungs skin One UI 7. Google laat aan fabrikanten om dit in te bouwen in hun eigen software en de fabrikanten bepalen dus hoe dit er op hun telefoons uit komt te zien.

Ook komt Google met Enhanced Protection voor alle gebruikers. Dat was tot nu toe voorbehouden aan personen met een hoog risico dat ze worden gehackt. Ook probeert Google gebruikers te beschermen door onder meer sideloading en het delen van beeld van een bank-app te voorkomen tijdens bellen. Dat moet scams tegengaan.

Android 16 komt meteen uit voor Pixel-telefoons. Upgrades voor andere telefoons komen meestal in de loop van de komende maanden tot het komende jaar. De release bevat nog niet het nieuwe ontwerp met Material 3 Expressive-ontwerp. Dat komt later dit jaar. De release in juni is eerder dan in andere jaren. Toen kwam de release vaak in augustus, een enkele keer in het najaar.