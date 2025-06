Vivo teaset vouwbare Android-telefoon die compatibel is met Apple Watch

De Chinese smartphonemaker vivo heeft de eerste details bekendgemaakt over zijn aankomende vouwbare telefoon, de X Fold 5. Volgens productmanager Han Boxiao zal deze Android-telefoon compatibel zijn met de Apple Watch.

Vooralsnog werkt de Apple Watch alleen met telefoons van Apple zelf. Boxiao stelt echter op Weibo dat de X Fold 5 de eerste Android-telefoon wordt met ondersteuning voor de Apple Watch, spotte Android Authority. De Apple Watch moet telefoontjes en berichten tonen die op de smartphone binnenkomen. Daarnaast is het mogelijk om gezondheidsgegevens te volgen op de smartwatch, die vervolgens gesynchroniseerd worden naar de vivo Health-app.

Boxiao zegt daarnaast dat de X Fold 5 een directe verbinding kan maken met iCloud. De cloudopslagdienst zou zelfs direct in het bestandsbeheersysteem zijn ingebouwd. Verder kan de X Fold 5 volgens Boxiao gebruikt worden als extra scherm voor Macs. Daardoor kunnen bijvoorbeeld widgets naar het scherm van de X Fold 5 gesleept worden, waarna ze daar gebruikt kunnen worden. Ook werkt de smartphone met de AirPods van Apple.

Wanneer de smartphone moet verschijnen, is nog niet bekendgemaakt. Android Authority stelt dat dit mogelijk later deze maand is.