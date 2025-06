Days Gone-studio Bend bevestigt ontslagronde, mogelijk 30 procent van personeel

Sony-ontwikkelaar Bend Studio bevestigt dat er een ontslagronde heeft plaatsgevonden bij het bedrijf. De ontwikkelaar is recent bekend van Days Gone. Het bedrijf deelt niet hoeveel mensen er moeten vertrekken. Bloomberg zegt dat het om dertig procent van het personeel gaat.

De 'getalenteerde' werknemers zijn dinsdag vertrokken, meldt Bend Studio in een verklaring op sociale media. Een reden wordt niet genoemd. Het bedrijf zegt dat het 'in transitie is naar het volgende project', waarover evenmin details worden gedeeld. Volgens Bloomberg-journalist Jason Schreier gaat het om dertig procent van het personeel, ofwel zo'n veertig werknemers.

Vorig jaar werd bekend dat Bend Studio aan een 'AAA-liveservicegame' werkte, maar begin dit jaar maakte het bedrijf bekend dat die game is geschrapt, meldde Bloomberg destijds. Bend Studio bestaat al sinds 1992 en is sinds 2000 een Sony-studio. Het bedrijf maakte eerder Syphon Filter-games, Resistance: Retribution en twee PlayStation Vita-Uncharted-games. De ontwikkelaar maakte als laatste game Days Gone. In april verscheen een geremasterde versie van deze openwereldzombiegame.