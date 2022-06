Nieuwe game van Bend Studio 'bouwt voort op openwereldsystemen uit Days Gone'

Bend Studio, een van Sony's PlayStation Studio's, werkt aan een game die multiplayer bevat en voortbouwt op de 'openwereldsystemen' van Days Gone. Het gaat niet om een opvolger, maar om een volledig nieuw spel. Verdere details zijn nog niet bekend.

Days Gone kwam in 2019 uit voor de PlayStation 4 en is een openwereldgame waarin spelers het op kunnen nemen tegen grote hordes zombies. Of de nieuwe game ook zombies als thema heeft, is nog niet bekend. De gevechten tegen grote groepen vijanden vormen de meest kenmerkende eigenschap van de vorige game van Bend Studio. Afgaande op de bewoording over het nieuwe project lijkt het aannemelijk dat dit concept terugkeert.

De details over de nieuwe game staan kort beschreven in een PlayStation-blog over het nieuwe logo van Bend Studio. Het gaat om 'nieuw intellectueel eigendom', dus geen vervolg op Days Gone of een andere bestaande game.

Bend Studio is sinds 2000 een PlayStation Studio. De ontwikkelaar maakte voor Days Gone onder andere Syphon Filter, Resistance: Retribution en Uncharted: Golden Abyss. Voormalige hooggeplaatste medewerkers van Bend Studio zeiden eerder dat Sony de indruk gaf dat Days Gone een teleurstelling was, omdat de game een Metacritic-score van 71 haalde. De game kwam in 2021 ook uit voor de pc.