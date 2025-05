Wikihostingbedrijf Fandom neemt Metacritic, GameSpot en GameFAQs over

Wikihosting- en mediabedrijf Fandom neemt meerdere grote gamemerken over van de voormalige eigenaar, Red Ventures. Onder meer Metacritic, GameSpot, GameFAQs, TV Guide, Giant Bomb en Comic Vine vallen nu onder Fandom. Er is geen overnameprijs bekendgemaakt.

De overname van de gameplatformen en andere aan entertainmentcommunities gerelateerde websites moet de 'engagement opvoeren', zo zegt Fandom in de aankondiging van de deal. Bij elkaar zouden de overgenomen platform volgens de nieuwe eigenaar 46 miljoen bezoekers per maand aantrekken. "De vertrouwde inzichten, beoordelingen en content die [de overgenomen partijen] bieden moeten van ons een one-stop shop maken voor fans van entertainment en gaming." Het is niet duidelijk of de websites individueel toegankelijk blijven of op den duur tot één centraal platform gebundeld worden.

Hoewel er geen overnamebedrag werd gecommuniceerd, weet Variety op basis van anonieme betrokkenen te melden dat Fandom omgerekend zo'n 51 miljoen euro heeft betaald voor de bedrijven. De voormalige eigenaar Red Ventures kocht CNET Media Group en daarmee onder meer Metacritic, GameSpot en ZDNet in 2020 over voor zo'n 510 miljoen euro. In 2018 nam Fandom nog Screenjunkies over.

Fandom is van oorsprong een wikihostingbedrijf dat naar eigen zeggen ruim 250.000 individuele wiki's bestaande uit in totaal 40 miljoen pagina's beheert. De meeste wiki's gaan over entertainmentproducten, waaronder games, films en anime's.