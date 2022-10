Mod voor Quake uit 1996 voegt raytracing aan de game toe

Modder sultim_t heeft de releaseversie van Quake: Ray Traced uitgebracht waarmee de game uit 1996 evenals de rereleaseversie uit 2021 path tracing ondersteunt. In de releasetrailer laat de ontwikkelaar ook weten dat Half-Life: Ray Traced voorlopig is uitgesteld.

Eigenaren van Quake op Steam kunnen de mod via GitHub gratis downloaden. Vervolgens kan men de executable aanklikken waarna het programma automatisch de doelbestandsmap vindt. Als alternatief kan een gebruiker de inhoud van het zip-bestand in een zelfgemaakte map met de naam 'id1' uitpakken, zo legt sultim_t via GitHub uit. De mod ondersteunt niet standaard DLSS maar met twee extra bestanden, tevens beschikbaar via de GitHub-pagina, kan handmatig Deep Learning Super Sampling aan de game worden toegevoegd.

Path tracing is vorm van raytracing waarbij paden van lichtweerkaatsingen gesimuleerd worden op basis van willekeurige bewegingen van die 'lichtstraal'. De game simuleert met andere woorden een lichtstraal tussen een lichtbron en de 'camera' en berekent een grote hoeveelheid willekeurige richtingen waarin die lichtstaal zou kunnen bewegen en wat er met een lichtdeeltje gebeurt als een oppervlakte geraakt wordt.

De ontwikkelaar, die eigenlijk Sultim Tsyrendashiev heet, voegde eerder raytracing toe aan de eerste drie delen binnen de Doom-franchise. Hij werkt momenteel aan raytracingondersteuning voor Half-Life. Dat project is reeds uitgesteld. Nvidia bracht eerder zelf RTX-ondersteuning uit voor Quake II.