Quake II Remastered verschijnt bij Zuid-Koreaanse keuringsautoriteit

Er is een remaster van Quake II verschenen bij een Zuid-Koreaanse keuringsautoriteit. Uitgever Bethesda heeft die titel nog niet officieel aangekondigd. Het is niet bekend wanneer de game officieel wordt onthuld, maar QuakeCon vindt dit jaar in augustus plaats.

Quake II Remastered is onlangs beoordeeld door de Game Rating and Administration Committee of Korea, merkte gamewebsite Gematsu op. De keuringsinstantie biedt weinig details over de remaster, los van een korte beschrijving van het verhaal van de game. Het is dan ook niet bekend welke features worden toegevoegd aan de remaster. De studio bracht eerder al wel een remaster van de eerste Quake-game uit. Die kreeg onder meer 4k- en widescreenondersteuning, naast verbeterde onlinefunctionaliteit.

Het is niet bekend wanneer Bethesda van plan is om Quake II Remastered aan te kondigen. QuakeCon vindt dit jaar tussen 10 en 13 augustus plaats in Texas. De eerste Quake-remaster werd aangekondigd tijdens QuakeCon 2021.