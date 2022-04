Bethesda brengt 120fps-update uit voor Quake op Xbox Series X|S en PS5

Bethesda heeft de next-gen-update uitgebracht voor Quake. Dat betekent dat bezitters van deze in augustus uitgebrachte, verbeterde versie van de originele shooter nu in 4k en met 120 beelden per seconden kunnen spelen op de Xbox Series X|S en PlayStation 5.

Het gaat om een kosteloze update voor spelers die de verbeterde versie van Quake hebben aangeschaft, maar de update is ook beschikbaar voor degene die de game spelen via het Game Pass-abonnement. Deze nieuwe versie van Quake kwam in augustus uit en ondersteunde al resoluties tot 4k, maar de combinatie met 120fps was toen nog niet beschikbaar. Op pc was deze combinatie al mogelijk. Verder is er ondersteuning voor Xbox Play Anywhere-functionaliteit voor Xbox Series X- en S-spelers en bij de PS5 is er ondersteuning voor de adaptieve triggers en de geïntegreerde speaker van de DualSense-controller.

Spelers die de titel hebben aangeschaft voor de Xbox One of de PlayStation 4 kunnen ook upgraden naar de next-gen-versie als ze de game willen overhevelen naar een Xbox Series-console of een PS5. Bij de Xbox-consoles gaat dat automatisch via het Smart Delivery-systeem van Microsoft; bij de overgang van de PlayStation 4 naar de PlayStation 5 gaat het verkrijgen van de next-gen-versie via de Game Hub in de interface van de PS5 of via de PlayStation Store.

De verbeterde versie van Quake bevat de basisgame, de twee officiële uitbreidingen en twee additionele uitbreidingen die door Machine Games zijn gemaakt. Dat is de ontwikkelaar van Wolfenstein: The New Order.