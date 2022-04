Google Stadia brengt direct touch-aanraakbesturing voor Humankind naar iOS

Google heeft de aanraakgevoelige besturing direct touch naar iOS gebracht. Daarmee kunnen Stadia-gebruikers pc-games zonder native touch-ondersteuning alsnog met het touchscreen spelen. Vooralsnog werkt direct touch alleen met Humankind. Android kreeg direct touch eerder.

Bij direct touch kunnen gebruikers met tikken, vegen en knijpbewegingen op het scherm games spelen, schrijft Google. Daarmee kunnen pc- en console-games gemakkelijker gespeeld worden op smartphones. Met een enkele druk op het scherm selecteren gebruikers iets; met twee vingers kunnen gebruikers iets annuleren. Drukken gebruikers langer op het scherm, dan kunnen ze iets previewen. Met drie vingers op het scherm wordt het pauzemenu weergegeven.

Vooralsnog werkt direct touch alleen met Humankind. Deze turnbasedstrategiegame verscheen in augustus. Bij release kreeg de Android-Stadia-versie van de game direct touch. Het is niet bekend of Google ook andere Stadia-games van direct touch wil voorzien. Stadia-games kunnen op Android en iOS ook met draadloze controllers of toetsenborden en muizen gespeeld worden. Daarnaast kent Stadia op smartphones een overlay met controllerknoppen.