Google levert Stadia-servers aan AT&T zonder vermelding van eigen merknaam

Google blijkt achter de schermen servers van de Stadia-gameservice aan AT&T te leveren. Klanten van de Amerikaanse provider kunnen op deze manier Batman: Arkham Knight gratis spelen. De naam 'Stadia' is daarentegen niet aan de promotieactie gekoppeld.

Klanten van AT&T kunnen in de Verenigde Staten na het invoeren van hun telefoonnummer en postcode gratis Batman: Arkham Knight spelen onder de noemer 'beta streaming'. 9to5Google merkte in eerste instantie op dat de dienst een connectie via Google Chrome of een andere op Chromium gebaseerde browser vereist. Eenmaal verbonden, blijkt dat gebruikers een directe connectie met Google-servers maken en dat de code verwijst naar 'cloudcast', een term die veelal in Stadia-code gebruikt wordt. Ook is de gebruikersinterface volgens het medium nagenoeg identiek aan dat van Google Stadia.

Het is nog niet duidelijk of Google het leveren van de back-end voor streamingdiensten van derden op een grotere schaal wil doen. Vooralsnog is alleen Batman: Arkham Knight op deze manier beschikbaar gemaakt, hoewel de betreffende game niet via Google Stadia zelf verkrijgbaar is.

Mogelijk heeft het leveren van de betreffende dienst iets te maken met het sluiten van Googles eigen Stadia-gamestudio's. Begin dit jaar besloot Google de ontwikkeling van eigen games voor Stadia stop te zetten. Toen beloofde het bedrijf: "Ons doel blijft gericht op het creëren van het best mogelijke platform voor gamers en technologie voor onze partners." Het is niet duidelijk of dit statement verwijst naar het eventuele verhuren van Stadia-servers en -technologieën aan derden.

Google bracht gamestreamingdienst Stadia eind 2019 uit. Er zijn momenteel twee abonnementen beschikbaar; met de gratis variant kunnen gebruikers maximaal in een 1080p-resolutie gamen. Met het Pro-lidmaatschap kunnen gebruikers in 4K-resolutie spelen en krijgen zij maandelijks gratis games. Gebruikers moeten hoe dan ook spellen via Stadia aanschaffen voordat deze middels de streamingdienst speelbaar zijn.