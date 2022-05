Apple introduceert High Power Mode voor nieuwe 16"-MacBook Pro met M1 Max-soc

Apple brengt een nieuwe prestatiestand voor de reeds aangekondigde 16"-MacBook Pro met M1 Max-soc uit onder de naam High Power Mode. In deze stand levert de aankomende laptop een 'geoptimaliseerde prestatie'.

De High Power-modus werd in eerste instantie in een recente macOS Monterey-bèta ontdekt, waarna Apple de nieuwe prestatiestand tegenover MacRumors bevestigde. De modus is alleen beschikbaar voor de nieuwe 16"-MacBook Pro met M1 Max-soc. Dit is de meest geavanceerde en duurste configuratie van de 2021-serie MacBook Pro's. De 14"-MacBook Pro's, al dan niet met M1 Max, evenals de16"-MacBook Pro met M1 Pro-soc hebben geen toegang tot de High Power Mode. MacOS Monterey komt op 25 oktober uit en de nieuwe MacBooks zijn vanaf de dag erop verkrijgbaar.

Apple heeft nog geen exacte beschrijving van de nieuwe stand bekendgemaakt. In de macOS Monterey-bèta staat daarentegen wel al de volgende beschrijving: "Je Mac levert een geoptimaliseerde prestatie voor betere resultaten bij zware taken. Dit kan resulteren in hardere geluiden geproduceerd door de ventilatoren."

Gebruikers van een MacBook hebben wel het tegenovergestelde van de High Power Mode tot hun beschikking, namelijk de Low Power-modus. Hierbij worden de prestaties van de laptop teruggeschroefd voor een langere batterijduur. De High Power Mode verbruikt bij verhoogde prestaties hoe dan ook meer stroom en zou daardoor alleen handig zijn in specifieke situaties zoals het op het laatste moment renderen van een video.

Update, 19u00: In het artikel werd beweerd dat de M1 Max-soc alleen beschikbaar zou zijn voor de 16"-variant van de MacBook Pro. Ook de 14"-uitvoering uit 2021 ondersteunt daarentegen de nieuwe processor. Met dank aan Herax10NL.