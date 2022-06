In de zomer van 2020 kondigde Apple aan dat het bedrijf zou stoppen processors van Intel af te nemen en in plaats daarvan eigen chips te gaan gebruiken. De daad werd een paar maanden later bij het woord gevoegd, met de introductie van de M1-processor die vervolgens in de MacBook Air en de 13,3"-versie van de MacBook Pro verscheen. Het was vervolgens een kwestie van tijd voordat de grote MacBook Pro, de 16"-variant, ook de overstap maakte. Dat moment kwam een krap jaar later. De 16" grote MacBook Pro kwam echter niet alleen, want Apple introduceerde ook een 14"-model. Beide modellen bespreken we in deze review.

Het leuke van de nieuwe MacBook Pro's is dat je in een oogopslag ziet dat ze echt nieuw zijn. Bij de laatste MacBook Air stapte Apple over van Intel-processors naar eigen chips, maar liet de buitenkant van de laptop ongemoeid. Dat is bij de 14"- en 16"-Pro wel even anders. De laptop is duidelijk dikker geworden dan zijn voorgangers en staat op vier rubberen voetjes die ook wat hoger lijken dan bij de oude MacBooks. Ook het toetsenbord neemt meer ruimte in, doordat de bovenste toetsenrij even hoog is als de rijen daaronder. Waar de vorige generatie MacBook Pro nog zo dun mogelijk gemaakt leek te zijn en voorzien werd van een flashy Touch Bar, lijkt de nieuwe MacBook Pro uit te moeten stralen dat hij een werkpaard zonder fratsen is. Dat zie je bijvoorbeeld ook aan de aansluitingen; die zijn niet meer beperkt tot twee symmetrische USB-C-poorten per kant, maar er zitten een gewone HDMI-poort op en een kaartlezer. Het zijn praktische zaken die gebruikers vaak zullen gebruiken en waarvoor ze nu geen verloopkabel mee hoeven te nemen.

Die wisseling van designfilosofie is wat ons betreft een goede keuze. Enkel USB-C-poorten monteren op de dunne MacBooks was onpraktisch, het superdunne butterfly-toetsenbord kende veel problemen en werd in 2019 al de nek omgedraaid en de Touch Bar had ook weinig enthousiaste gebruikers. Voor de liefhebbers van USB-C: die poorten zitten er nog steeds op, maar het zijn er nu in totaal drie in plaats van vier op de oude 16" grote MacBook Pro. De poorten hebben ondersteuning voor Thunderbolt 4 en kunnen gebruikt worden om een extern scherm mee aan te sturen, maar ook om de laptop mee op te laden. Standaard worden de laptops echter geleverd met een USB-C-lader met een magnetische MagSafe 3-kabel. Het idee achter de magnetische aansluiting is dat hij losschiet als je per ongeluk over de laadkabel struikelt , zodat je niet je laptop van tafel sleurt. Als je de kabel omhoog of omlaag trekt, schiet hij inderdaad makkelijk los, maar als je hem naar links of rechts trekt blijft de kabel nog erg goed 'plakken', beter dan bij de oude MagSafe-connectors. Aan de andere kant: hij schiet makkelijker los dan bij USB-C.

De laptops zijn verder voorzien van een SD-kaartlezer en een HDMI 2.0-aansluiting. Dat laatste is een aparte keuze, want er zijn al laptops met HDMI 2.1-aansluiting en ook externe schermen, voornamelijk televisies, die over de aansluiting beschikken. Op zich is de afwezigheid van HDMI 2.1 geen ramp, omdat je via Thunderbolt wel een 4k120-scherm kunt aansturen, maar het was netjes geweest.

Ondanks dat er meer aansluitingen op de behuizing zitten dan bij de voorgangers, is het ontwerp van de MacBook Pro nog altijd strak en minimalistisch. Het geheel is van aluminium gemaakt en voelt bijzonder solide aan. Dat merk je ook aan het schermscharnier. Dat is soepel genoeg om het scherm met een vinger open te duwen, maar biedt genoeg weerstand om ervoor te zorgen dat het niet 'wiebelig' aanvoelt. De grotere behuizing maakt de MacBook Pro wel iets zwaarder. Het 16"-model weegt 2,15 kilogram, terwijl de oude 16"-er nog 2 kilogram woog. Het 14"-model weegt 1,61 kilogram en ook dat is niet echt licht voor een 14"-laptop, maar dit is een laptop waarop gewerkt moet worden en zoals verderop in de review duidelijk zal worden is dit een van de snelste 14"-laptops van dit moment.

Toetsenbord, touchpad en webcam

Zoals gezegd, is het toetsenbord ook aangepast en de Touch Bar, het oled-touchscreen dat op de plek van de functietoetsen zat, heeft het veld moeten ruimen. Wij zijn daar niet rouwig om. De Touch Bar bood weliswaar functionaliteit die losse toetsen niet kunnen bieden, maar je moest altijd goed kijken wat je deed, want je kon hem niet op de tast bedienen. Dat kan nu dus wel en de functietoetsen hebben bovendien de volledige hoogte, net als de rest van de toetsen. De functietoetsen worden volgens Apple door professionele MacBook-bezitters veel gebruikt, vandaar die keuze. Wat typcomfort betreft lijkt Apple hetzelfde magic keyboard te gebruiken als het sinds 2019 in al zijn laptops toepast. De toetsaanslag is duidelijk en de travel houdt niet over, maar er valt prima mee te werken. Apple heeft met de dikkere behuizing niet de kans aangegrepen om een nieuw toetsenbord met meer travel te ontwikkelen

Het grotere toetsenbord zorgt er wel voor dat de touchpad iets kleiner is geworden - maar het is nog altijd van flink formaat. Aan de opzet van de touchpad is verder niets veranderd. Het heeft een glazen oppervlak en door trilmotortjes onder de touchpad krijgt je vinger de illusie dat het oppervlak omlaag beweegt als je erop drukt, hoewel dat eigenlijk niet het geval is. De integratie met het besturingssysteem zorgt ervoor dat de multitouchbewegingen nog altijd snel opgepikt en soepel uitgevoerd worden.

Tot slot zal natuurlijk de inkeping bovenin het scherm niemand ontgaan zijn. Daarin bevindt zich nu een camera met een resolutie van 1920x1080 pixels en dat is een mooie stap vanaf de resolutie van 1280x720 pixels in de voorgaande MacBooks. Die resolutie treffen we ook op het gros van de Windows-laptops aan en houdt anno 2021 niet over. Apple gebruikt de isp in de T2-chip wel om de beelden te verbeteren, maar blijkbaar was dit het moment om meer beeldpunten uit de kast te trekken.

MacBook Air 720p (links) en MacBook Pro 1080p

Het verschil in kwaliteit van de webcams is duidelijk te zien. De nieuwe camera ziet wat meer detail in het gezicht en weet de TL-balk met meer detail weer te geven. De nieuwe camera, of eigenlijk de software erachter, lijkt het gezicht wat gladder weer te geven dan het in werkelijkheid is, meer nog dan de 720p-camera.

Bij goed beeld hoort natuurlijk ook goed geluid en dat is een punt waaraan Apple zorg heeft besteed. De kleine en de grote MacBook Pro zijn voorzien van zes speakers en die brengen - voor laptops - een uitstekend geluid voort, met - voor laptops - een indrukwekkende hoeveelheid laag. Uiteraard biedt een kwalitatief goede koptelefoon of een set externe luidsprekers een betere geluidsweergave dan de ingebouwde speakers, maar je zult bij de MacBooks minder snel naar een koptelefoon grijpen dan bij veel andere laptops.