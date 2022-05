Qualcomm: Arm-socs met door Nuvia ontworpen cores verschijnen in 2023 in laptops

De laptopprocessors van Qualcomm met cores die ontworpen zijn door Nuvia, verschijnen in 2023 in producten. Qualcomm streeft er met de chips naar eigen zeggen naar om de krachtigste zuinige processor voor Windows-pc's aan te bieden.

Qualcomm levert volgend jaar de eerste samples van processors met Nuvia-cores aan partners, die vervolgens in 2023 de eerste producten met de chips op de markt brengen. Dat meldde Qualcomm-cto Jim Thompson tijdens de Qualcomm Investor Day 2021. Volgens hem is het doel om de best presterende low-power cpu aan te bieden.

Tot nu toe heeft Qualcomm weinig succes met zijn Arm-chips voor laptops. Thompson erkent in zijn presentatie dat pc-chips een zwak punt waren op de roadmap. Om daar verandering in aan te brengen, nam Qualcomm begin 2021 Nuvia over, een start-up die opgericht is door prominente chipontwerpers die onder ander bij Apple gewerkt hebben en daar waarschijnlijk mede verantwoordelijk waren voor de M1-socs.

Details over de chips gaf de technische topman verder niet. Wel maakte een slide duidelijk dat de cpu's ook gebruikt gaan worden voor mobieltjes, auto's en datacenters. Ook maakte hij duidelijk dat de Adreno-gpu's van het bedrijf krachtiger worden voor gebruik in pc's, waarbij de claim luidt dat deze meer dan 15 tflops aan rekenkracht gaan bieden. Dat zou een Adreno krachtiger maken dan een RTX 2080 Ti van Nvidia, maar details over de komende gpu's gaf Thompson verder niet.