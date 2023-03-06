Gerucht: Samsung werkt aan eigen cpu-cores voor in smartphones en laptops

Samsung werkt mogelijk aan eigen cpu-cores om te gebruiken in socs voor smartphones, tablets en laptops. Dat melden ingewijden aan Business Korea. De techgigant wil minder afhankelijk worden van Arm en op het gebied van chipontwerp beter concurreren met Apple.

Als het ontwikkelproces succesvol verloopt, dan zou Samsung tegen 2027 socs met zelfontworpen cores kunnen gebruiken in zijn apparaten, vertelt een insider aan Business Korea. Samsung zou in 2025 met zijn eerste next-gen-chip voor Galaxy-smartphones komen, hoewel die naar verwachting nog gebaseerd zal zijn op de coreontwerpen van Arm.

Het bedrijf heeft volgens bronnen onlangs een intern team samengesteld om de cpu-cores te ontwikkelen. Samsung heeft naar verluidt Rahul Toley aangenomen om dit project te leiden. Die ontwikkelaar werkte voorheen bij AMD aan cpu-architectuur en -ontwerp. De LinkedIn-pagina van Toley bevestigt dat hij sinds februari bij Samsung Semiconductor werkt als 'director of soc architecture'.

Samsung werkte eerder al aan eigen cpu-cores voor gebruik in smartphones. Het bedrijf werkte in het begin van de jaren 2010 aan Mongoose, een project voor het maken van eigen smartphonecores. Die verschenen in 2016 in Exynos-socs. Die cores bleken echter minder efficiënt en boden mindere multicoreprestaties dan de tegenhangers van concurrent Qualcomm. Samsung heeft Mongoose in 2019 officieel geschrapt.

Samsung ontwerpt al jaren eigen Exynos-socs voor in smartphones, maar maakt daarvoor momenteel gebruik van kant-en-klare cores die door Arm zijn ontworpen, net als Qualcomm. Dat is in tegenstelling tot Apple, die de kernen in zijn iPhone- en Mac-socs volledig zelf ontwerpt op basis van de Arm-instructiesetarchitectuur. De Zuid-Koreaanse techgigant wil in de toekomst zijn afhankelijkheid van Arms coreontwerpen verminderen en beter concurreren met Apple. Het bedrijf stapte eerder al van Arm-gpu's af in zijn smartphonechips, ten faveure van AMD's RDNA-architectuur.

Business Korea meldt niet op basis van welke architectuur Samsung zijn eigen cores wil gaan ontwikkelen. Apple gebruikt de Arm-architectuur voor zijn eigen kernen. Ook Qualcomm werkt al enige tijd aan eigen cpu-cores op basis van de Arm-isa. Dat doet het bedrijf nadat het chipstart-up Nuvia overnam, hoewel de chipontwerper daarover in een rechtszaak met Arm is verwikkeld.

Samsung M1-ontwerp
Uit den ouden doosch: Samsung M1-ontwerp uit 2016

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 06-03-2023 16:46 27

06-03-2023 • 16:46

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Reacties (27)

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CyberJohn 6 maart 2023 17:19
Samsung heeft zelf gereageerd op dit nieuws in een reactie naar Sammobile;

“A recent media report that Samsung has established an internal team dedicated to CPU core development is not true. Contrary to the news, we have long had multiple internal teams responsible for CPU development and optimization, while constantly recruiting global talents from relevant fields.”
Randfiguur @CyberJohn6 maart 2023 18:46
Ik vind dat lezen alsof ze enkel ontkennen dat er een nieuw team is gevormd dat aan de ontwikkeling van cpu's werkt.
_Pussycat_ @Randfiguur7 maart 2023 02:49
Dat leest niet alsof, dat staat er exact. Ze ontwikkelen al lang eigen CPU's.
Tourmaline @_Pussycat_7 maart 2023 16:18
Tot en met de S21 zit er ook een eigen chip/cpu in de S serie telefoon van Samsung. Vanaf de S23 komt er eindelijk een Snapdragon chip/cpu in. Ze zijn dus al langer bezig met ontwikkeling.
TweakerCarlo @Randfiguur6 maart 2023 19:08
Wellicht is er iemand die de eerdere job applications kan nalopen. Dan ben je bijna zeker of de ontkenning waarheid is.
NoobishPro 6 maart 2023 16:50
Het lijkt mij heel goed dat er meer innovatie en competitie is op het gebied van ARM.

Hoop alleen wel dat ze wat standaarden kunnen overeenstemmen zodat je niet weer een ontzettend gefragmenteerde markt krijgt m.b.t. software en het ontwikkelen ervan.

Van Apple heb ik sowieso geen hoge verwachtingen in deze, maar hoop dat alles niet-Apple hier in ieder geval wat afspraken over kunnen maken.
Verwijderd @NoobishPro6 maart 2023 17:04
Ik zou het wel grappig vinden als er dus atx moederborden zouden komen met verwisselbare arm cpu’s. Dus met arm sockets zeg maar. De potentie van dit platform is er wel.
DSK @Verwijderd6 maart 2023 17:15
Die zijn er ook al denk ik. Ampere Altra is bijvoorbeeld één van de ARM-CPUs die in een socket gaan.

Zie bijvoorbeeld https://www.servethehome....oard-and-two-gpu-systems/
hcQd @DSK6 maart 2023 17:19
Maar geen ATX. Dat maakt het lastig om een geschikte kast te vinden, tenzij je een rack mooi vindt staan
hans3702 @hcQd6 maart 2023 17:58
E-ATX zijn heel veel kasten voor zie pricewatch en ook betaalbaar. Dat een E-ATX MB niet in een micro-ATX past lijkt mij logisch maar de meeste ATX-kasten kun je ook een E-ATX in kwijt en dan is het een mini tower van 40 x 40 x 21 cm dus ook niet heel extreem groot.

En voor een bord met 2 CPU in een 4000 socket en 8 geheugen sloten is het nog best bescheiden te noemen vind ik.

gevonden op hardwareinfo
Van de beschikbare consumentenformaten hebben atx (305 x 244 mm) en e-atx (305 x 257-272 mm) de grootste afmetingen. De atx-standaard is al in 1995 door Intel uitgebracht. Het grotere e-atx is gezamenlijk door Asus en SuperMicro ontworpen en biedt met de toegenomen breedte ruimte voor meerdere processorsockets
Het gaat dus om een board dat 13 tot 28 mm dieper is!!!
Coolstart @Verwijderd6 maart 2023 18:09
Ik denk niet dat ze zo'n oude desktop standaard gaan gebruiken voor een nieuwe mobiele low power architectuur. ATX loopt ook tegen zijn limieten aan. Dat komt voornamelijk omdat GPU, CPU en RAM ver van elkaar staan wat de snelheid en efficientie niet ten goede komt.

Apple is voor zijn line-up vol voor een SOC gaan waarbij de CPU, GPU en RAM in 1 package zitten om zo aan snelheid en efficientie te winnen. De GPU en CPU gebruiken beide hetzelfde RAM geheugen.

Als samsung SOC serieus neemt vermoed dat ik dat ze gewoon een eigen moederbord ontwikkelen, net zoals ze voor tablets en smartphone doen. ATX is heel erg desktop focussed en ik schat de kans erg laag in dat ze daarvoor kiezen.

De vraag is welke software platformen ze gaan ondersteunen. Win 11 ARM64 lijkt een kanshebber maar hoe dan ook gaan ze heel nauw moeten samenwerken want een nieuwe OS + SOC vraagt nauwe samenwerking wat kernel, drivers en emulatie voor legacy software betreft.

De M1 van Apple heeft die omslag met glans doorstaan. Ik kan alleen maar hopen dat er degelijke en zuinige hardware komt voor Win 11 ARM64 zonder zorgen te maken over software compatibiliteit.
MSalters @Coolstart6 maart 2023 22:50
iGPU's op ATX moederborden zijn natuurlijk al járenlang gebruikelijk.

RAM op DIMM's is wel een bewuste keuze. Het hoeft niet dichterbij, want je hebt het alleen nodig voor data die buiten de L3 cache valt. En losse soeckets zijn flexibeler.
Coolstart @MSalters6 maart 2023 23:04
iGPU's op ATX moederborden zijn natuurlijk al járenlang gebruikelijk.
Ja klopt, maar de iGPU's waren tot hiertoe niet heel performant en ze gebruiken shared memory wat een heel stuk trager is.
RAM op DIMM's is wel een bewuste keuze. Het hoeft niet dichterbij, want je hebt het alleen nodig voor data die buiten de L3 cache valt. En losse soeckets zijn flexibeler.
Een deftige GPU heeft wel honger naar RAM dat dichtbij, anders hadden GPU's van AMD en Nvidia geen eigen RAM aan boord. De M1 line up heeft ondertussen al bewezen dat je serieus wat GPU/CPU power kan leveren in één SOC en dan heel efficient.

Het is zeker flexibeler maar om elk onderdeel apart plug and play te maken maar op tablets en smartphones kunnen we die ook niet meer aanpassen. Alles is zo klein en efficient dat het niet meer mogelijk is.

Er gaat altijd nog een markt bestaan voor verwisselbaar geheugen een aparte GPU etc. Die zijn nog altijd veel krachtiger maar dan zit je ook met een voeding van 850 watt. Ik denk niet dat Samsung daar gaat op inzetten. In die ATX standaard is al jaren het terrein van Intel en AMD. Beide ondertussen op CPU en GPU.

Als ze een move doen is het volgens mij in de wereld van de geintegreerde SOC met een all in één brein met CPU/GPU/RAM op 1 package. Volgens mij is die trend onomkeerbaar in de 5-100 watt power envelopes.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 22 juli 2024 19:50]

Tjidde @Coolstart7 maart 2023 11:38
Een deftige GPU heeft wel honger naar RAM dat dichtbij, anders hadden GPU's van AMD en Nvidia geen eigen RAM aan boord. De M1 line up heeft ondertussen al bewezen dat je serieus wat GPU/CPU power kan leveren in één SOC en dan heel efficient.
Ik snap ook niet dat bijvoorbeeld een Gigabyte niet een moederbord gemaakt heeft waarbij de RAM tussen de GPU en CPU zit. Zeker nu dat chipsets/drivers steeds meer mogelijk maken om de GPU direct tegen componenten te laten praten. Steeds minder gaat viavia de CPU.

Of een moederbord met twee PCI-e connectoren die met elkaar kunnen praten en ten aller tijde voorrang hebben op elkaar. Dan kan je bijvoorbeeld je "game" SSD in 1 van die slots doet waarbij op volledige snelheid je GPU kan lezen van die schijf. Dan heb je pas echt direct storage.


Het is natuurlijk makkelijk praten en extreem complex om te bouwen, maar ik zie daar echt wel mogelijkheden. Genoeg slimme mensen bij dat soort bedrijven.

Al ben ik het niet helemaal met je eens over de GPU kracht van de M1, je merkt met gamen dat die niet mee kan. Zeker bij nieuwere zwaardere spellen. Plus bijna geen enkele dev ontwikkeld/compiled games voor de M1
GertMenkel @NoobishPro6 maart 2023 17:06
Qua standaarden heeft Apple voor zover ik weet gewoon de gestandaardiseerde architectuur gebruikt. Er instructies en functies die niet op andere chips te vinden zijn, maar dat komt omdat er simpelweg geen standaard is voor dingen als het gebruiken van de x64 memory-architectuur en -consistentie op ARM, of het aansturen van machine learning hardware. Dit is ook waarom Ahasi gewoon ARM-binaries kan draaien zonder dat het project een hele compiler in elkaar heeft moeten zetten.

Ik verwacht dan ook dat Samsung ook gewoon de norm zal volgen. Of dat ARM of iets anders is (RISC-V? wie weet!) maakt in dat opzicht niet zoveel uit, bedrijven willen nu eenmaal het liefste niet het wiel opnieuw moeten uitvinden en zullen daarom sneller tooling willen hergebruiken.

Qua softwareontwikkeling is Samsung nou niet echt een partij om veel hoge verwachtingen bij te hebben. Probeer een app te maken voor Tizen als je wilt zien hoe Samsung's ontwikkelaarstools eruit zien; het voelt als een reis terug in de tijd, ondanks dat Tizen zelf wel lekker modern is. Samsung is met hun certificaten en magische permissies die alleen zei kunnen weggeven net zo erg of zelfs erger dan Apple als het gaat om ontwikkeling van applicaties…

Met de mensen die Intel heeft aangetrokken de afgelopen jaren heb ik de stille hoop dat zei nog een poging gaan wagen om het mobiele ecosysteem in te gaan. AMD heeft hun ARM cores laten vallen een tijdje terug, maar wie weet kunnen ze daar ook een tweede poging in doen om het verhaal compleet te maken. Meer concurrentie is eigenlijk altijd goed!
Tjidde @NoobishPro7 maart 2023 11:22
Snap niet waarom ze niet de "risk" nemen met RISC-V.

Maar ik denk dat dit juist voor versplintering gaat zorgen. Dat ARM in de basis is betekend niet dat het precies hetzelfde is, waardoor er net als bij Apple verschillen zullen zijn.

Want stel je voordat je je kennis deelt en zorgt dat andere iets kunnen bouwen op jouw platform. Bedrijven van dit formaat zetten volledig in op vendorlocking. Bij Apple zag je het eerst bij hun software nu gaat hun hardware ook die kant op. Samsung wil dat ook dus ben er bang voor.
Lounge Deluxe 6 maart 2023 17:04
Speelt die hele race om de snelste processor zoals je die op desktop- en laptopgebied hebt, wel voor smartphones? Is het niet vooral een keuze tussen IOS of Android, en dan binnen de Androidapparaten de laagste prijs (uiteraard chargeer ik)?
FreezeXJ @Lounge Deluxe6 maart 2023 17:17
Kijk even wat voor benchmarks er gedraaid worden bij de gemiddelde telefoon-review... Ja, performance is blijkbaar een heel belangrijk iets, en met de steeds bloatier OSen en customizations die eroverheen gaan wordt dat alleen maar belangrijker. Daarnaast is een snellere CPU met hetzelfde verbruik in het voordeel omdat ie sneller weer terug kan klokken, en daarmee stroom bespaart (selling point 2 van de foon).
Prijs is geinig, maar 'prijs waarvoor' is dan altijd de vraag. Blijkbaar wordt er 1000+ euro voor een telefoon betaald, dus de ruimte is er (en ja, de meeste telefoons kosten veel minder dan dat, maar alsnog gaat de gemiddelde prijs per unit flink omhoog).

[Reactie gewijzigd door FreezeXJ op 22 juli 2024 19:50]

PinusRigida @Lounge Deluxe6 maart 2023 17:28
Wat niet is was, kan nog komen is er al.

...meer en meer wordt 'serieus' mobile-gaming een ding, waar mobiele games vroeger -buiten hier of daar één of andere port van een bestaand, PC-spel, de ene al beter dan de andere (vb: DeadSpace mobile)- vooral een typische casual mobiele stijl hadden, click 'n drag, tap, swipe, whatever, vaak 2d, top-down met 3D elementen en simpele overlays of cards etc...

...wordt mobiel steeds meer gezien als een op zichzelf staand platform voor volledige 3D games met vaak al volwaardige grafische settings als motion blur, shadows, volumetric fog, directional lighting, AA, hogere resoluties, etc... die veel meer 'oempf' eisen van mobiele processoren, ik denk aan PUBG, Eve Echoes, WOWS blitz, of ondertussen al zovéle andere, op goeie hardware, vlot te spelen 1'st/3'rd person shooters, sims of racers die je toestel echt -letterlijk- warm kunnen doen lopen.

Die race is er dus wel gekomen, alleen wat later dan voor PC.
cherrycoke 6 maart 2023 17:48
Samsungs Exynos was in iedergeval geen succes en liep achter op concurrentie.
burgt @cherrycoke6 maart 2023 18:01
Maar ook weer niet giganties veel, bij de eerste galaxy modellen waren ze soms ook iets sneller. Goed voor de ontwikkeling toch, wat concurrentie.
raymens 6 maart 2023 18:01
Mogelijk gelinkt met het nieuws dat een Samsung engineer begonnen is om RISC-V support in dotnet te krijgen? https://www.phoronix.com/news/Microsoft-dotNET-RISC-V
Roel1966 6 maart 2023 18:22
In tegenstelling tot andere reacties met betrekking dan tot de Samsung Exynos-socs viel mij dat best wel mee qua prestaties. Zeker, op papier waren/zijn de Qualcomm socs sneller maar in de praktijk kan ik niet zeggen van dat je dat echt merkt. Zo gebruik ik al enkele jaren een Samsung Galaxy S20 plus met Exynos soc en daarnaast had ik een Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. In de Tab S8 Ultra zit een Qualcomm series 8 Gen 1 soc maar dat die nu zoveel sneller was kan ik niet zeggen.

Maar ja, of wij er dan nu op vooruit gaan nu Samsung met Apple beter wil gaan concurreren valt ook nog af te wachten. En ergens denk ik dan ook van dat eigenlijk Apple niet echt de juiste concurrent is van Samsung omdat beiden een totaal ander platform zijn. Wie weet b.v. hoe een Apple M1 soc zal presteren met Android OS en andersom, hoe een Samsung Exynos presteert onder IOS.

Als je de M1 soc van Apple als voorbeeld neemt dan is die soc precies afgestemd en geoptimaliseerd op Apple's eigen software. Android is een heel ander verhaal waarbij ook Samsung afhankelijk blijft van Google. Dus zo precies afstemmen van hardware en OS is een stuk moeilijker met Android OS zeker al omdat Google ook zo hun eigen hardware heeft.
Koen88 8 maart 2023 12:13
Ben je eindelijk van Exynos af, begint het weer.
uiltje @Marcel3X6 maart 2023 21:31
Equinox bestaat al sinds de Galaxy S, de eerste high end smartphone met de S werd aangeduid in 2010. Die zijn gebaseerd op ARM instructie-set, net zoals de SoC's van Apple. Dit artikel gaat er juist over dat ze misschien van ARM af willen en dat heb ik Apple nog niet zien beweren.
MSalters @Marcel3X6 maart 2023 22:55
Hoezo wordt dit van Apple gekopieerd? Apple was vrij laat met custom ARM cores. Sterker nog, de eerste custom ARM core werd gemaakt door DEC. Apple was daar destijds voor de Apple Newton in geïnteresseerd, en gebruikte uiteindelijk de StrongARM in de MessagePad (één van de eerste tablets). Dat was al in de vorige eeuw.

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