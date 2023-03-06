Gerucht: Samsung werkt aan eigen cpu-cores voor in smartphones en laptops

Samsung werkt mogelijk aan eigen cpu-cores om te gebruiken in socs voor smartphones, tablets en laptops. Dat melden ingewijden aan Business Korea. De techgigant wil minder afhankelijk worden van Arm en op het gebied van chipontwerp beter concurreren met Apple.

Als het ontwikkelproces succesvol verloopt, dan zou Samsung tegen 2027 socs met zelfontworpen cores kunnen gebruiken in zijn apparaten, vertelt een insider aan Business Korea. Samsung zou in 2025 met zijn eerste next-gen-chip voor Galaxy-smartphones komen, hoewel die naar verwachting nog gebaseerd zal zijn op de coreontwerpen van Arm.

Het bedrijf heeft volgens bronnen onlangs een intern team samengesteld om de cpu-cores te ontwikkelen. Samsung heeft naar verluidt Rahul Toley aangenomen om dit project te leiden. Die ontwikkelaar werkte voorheen bij AMD aan cpu-architectuur en -ontwerp. De LinkedIn-pagina van Toley bevestigt dat hij sinds februari bij Samsung Semiconductor werkt als 'director of soc architecture'.

Samsung werkte eerder al aan eigen cpu-cores voor gebruik in smartphones. Het bedrijf werkte in het begin van de jaren 2010 aan Mongoose, een project voor het maken van eigen smartphonecores. Die verschenen in 2016 in Exynos-socs. Die cores bleken echter minder efficiënt en boden mindere multicoreprestaties dan de tegenhangers van concurrent Qualcomm. Samsung heeft Mongoose in 2019 officieel geschrapt.

Samsung ontwerpt al jaren eigen Exynos-socs voor in smartphones, maar maakt daarvoor momenteel gebruik van kant-en-klare cores die door Arm zijn ontworpen, net als Qualcomm. Dat is in tegenstelling tot Apple, die de kernen in zijn iPhone- en Mac-socs volledig zelf ontwerpt op basis van de Arm-instructiesetarchitectuur. De Zuid-Koreaanse techgigant wil in de toekomst zijn afhankelijkheid van Arms coreontwerpen verminderen en beter concurreren met Apple. Het bedrijf stapte eerder al van Arm-gpu's af in zijn smartphonechips, ten faveure van AMD's RDNA-architectuur.

Business Korea meldt niet op basis van welke architectuur Samsung zijn eigen cores wil gaan ontwikkelen. Apple gebruikt de Arm-architectuur voor zijn eigen kernen. Ook Qualcomm werkt al enige tijd aan eigen cpu-cores op basis van de Arm-isa. Dat doet het bedrijf nadat het chipstart-up Nuvia overnam, hoewel de chipontwerper daarover in een rechtszaak met Arm is verwikkeld.