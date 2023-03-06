Prijzen onderdelen repareerbare Nokia G22-smartphone verschijnen bij iFixit

Reparatiesite iFixit heeft de prijzen van reserve-onderdelen van de repareerbare Nokia G22-smartphone van HMD Global online gezet. De onderdelen van de 199 euro kostende telefoon hebben prijzen tussen 20 en 50 euro.

Nokia G22
Nokia G22

De prijzen zijn te vinden in de EU-store van iFixit, terwijl de vervangingshandleidingen ook online staan. Daarmee kunnen gebruikers stap voor stap instructies doornemen om een vervangend onderdeel te installeren. De fabrikant stelt de laadpoort, accu, scherm en achterkant als onderdelen beschikbaar. Dat zijn de onderdelen die in een smartphone het meest kapot gaan. Het is onduidelijk of later andere onderdelen beschikbaar komen.

De telefoon kwam vorige week uit na een aankondiging van fabrikant HMD Global voorafgaand aan telecombeurs Mobile World Congress. HMD Global is na Fairphone de tweede fabrikant die met een makkelijk repareerbare telefoon op de markt komt. Fairphone heeft dat sinds versie 2 uit 2015 als speerpunt in het ontwerp.

De smartphone draait op een Unisoc T606-soc en krijgt standaard 4GB aan werkgeheugen mee. Het toestel draait op Android 12 en Nokia belooft twee upgrades van het besturingssysteem en drie jaar lang beveilingsupdates. De smartphone komt ook met een verlengde garantie van drie jaar. Die opslagruimte is uit te breiden met een microSD-kaart van maximaal 2TB. Het toestel beschikt over een 6,5”-display met 90Hz-verversingssnelheid en een resolutie van 720x1600 pixels. De G22 bevat een camera aan de achterzijde met een 50-megapixelsensor. De selfiecamera heeft een resolutie van 8 megapixel. De smartphone wordt geleverd met een 5050mAh-accu die met 20W op te laden is via een USB-C-poort. Er is ook een 3,5mm-jack aanwezig.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 06-03-2023 17:26 25

06-03-2023 • 17:26

25

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Nokia G22

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Reacties (25)

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Graft 6 maart 2023 17:38
Het toestel draait op Android 12 en Nokia belooft twee upgrades van het besturingssysteem en drie jaar lang beveilingsupdates
Ik was best enthousiast bij het lezen van de titel, maar bovenstaande quote uit het artikel doet het hele concept toch teniet?

Ik wil een repareerbare telefoon om de levensduur te verlengen, duurzaam bezig zijn, en dan krijg je zulke schamele software support..
Coolstart @Graft6 maart 2023 22:45
3 jaar beveiligingsupdates is idd mager. Maar we spreken over en telefoon van €199 incl btw. Dat is redelijk goedkoop misschien dat ze na kosten €30- €50 winst maken en dan vallen de inkomsten stil maar moet je dat model nog jaren supporteren. Dat probleem heeft Apple bijvoorbeeld niet. Ze verdienen nog aan andere inkomsten zoals bijvoorbeeld App store aankopen en tegelijk verdienen ze meer per verkoop.

Dat is een heel lastig probleem om op te lossen door een fabrikant op zijn eentje.

Ik denk dat we moeten focussen op het goede nieuws. Een €200 telefoon met een focus op repereerbaarheid.(zowel het ontwerp + de reserveonderdelen ter beschikking stellen) Het feit dat ze daar op focussen is al 100 stappen voorwaards.

Er er telefoons zeer lang overleven in het wild (dankzij makkelijk te repareren en veel onderdelen) komt er automatisch een oplossing voor de overige problemen. Misschien komt er binnenkort een fabrikant die zijn SOC lang ondersteund, dan misschien kernel updates en beveiligingsupdates omdat meer en meer fabrikanten hetzelfde ecosysteem van onderdelen gaan
Verwijderd @Graft6 maart 2023 18:13
Denk dat dit komt door de gekozen processor van unisoc, die zal zelf wel de stekker eruit trekken voor drivers vanaf android 14 waardoor nokia genoodzaakt word om deze zelf te ontwikkelen. Wat overigens geen makkelijke taak is
quazar @Verwijderd7 maart 2023 05:57
Bij Linux kun je nieuwe GUI versies draaien i.c.m. een lagere kernel versie die de hardware wel ondersteunt. Waarom kan dat bij Android niet?
Grraarrbirr @Graft6 maart 2023 17:51
Ze zouden niet zo moeilijk moeten doen over het unlocken van de bootloader.
moonlander @Graft6 maart 2023 20:24
Vaak zijn de onderdelen nodig als het de 2/3 jaar verstreken zijn. Dus inderdaad, dit is raar!
haarbal @Graft7 maart 2023 08:45
Ik wil een repareerbare telefoon om de levensduur te verlengen, duurzaam bezig zijn, en dan krijg je zulke schamele software support..
Bij telefoons van 200 euro zal je niet veel modellen vinden met langere support.
Alex3 @Graft7 maart 2023 15:13
Ja, mijn Nokia 7+ is ruim 4 jaar oud en heb ik nog niet hoeven te repareren. De accu gaat ook nog niet merkbaar achteruit.
EsEsDee 6 maart 2023 17:39
Best aardige prijzen. Wat kunnen tijden veranderen. Nokia dat in mijn jeugd marktleider was (en niet bepaald goedkoop toen voor de topmodellen) is nu niet meer van betekenis in de mobiele markt, biedt budgettoestellen aan, én reparatieonderdelen!
FreezeXJ @EsEsDee6 maart 2023 17:51
Wat je krijgt is dan ook alleen de naam, HMD Global is de bakker, en die kopen (a la TP-Vision met Philips) de naam vanwege de reputatie die het ooit had.
Naafkap @FreezeXJ6 maart 2023 18:49
Schandalig eigenlijk hè dat dat gewoon mag. In mijn beleving misleid je mensen hiermee omdat men denkt een Finse Nokia te kopen, terwijl het in de praktijk een Chinees apparaat is, ontworpen door Chinezen en gebouwd door Chinezen. Ik zou er ver van wegblijven.
WillySis @Naafkap6 maart 2023 19:24
Europese merken met een oude, vertrouwde naam zijn nu eenmaal geld waard. Voor de Chinese merken is dat ook een gemakkelijke manier om in Europa te binnen te komen. Men hoeft immers niet te investeren in reclame campagnes om de naamsbekendheid op te bouwen.
Zo rijd ik in een MG. Vroeger een Engels merk wat leuke sportautootjes bouwde. Nu zijn het volledig Chinese gezinsauto's van redelijke kwaliteit, maar met brakke software.
MicGlou @Naafkap6 maart 2023 19:26
HMD Global is ook een Fins bedrijf... én is opgericht door ex-werknemers van Nokia, dus met het bedrog wat dat betreft valt het nog wel mee. Overigens valt er nog maar weinig elektronica voor je aan te schaffen als je niet wil dat het in China is gemaakt... buiten dat er ook hele goede door Chinezen ontworpen en geproduceerde producten zijn. Met andere woorden, wat je zegt klopt niet en zegt niets over de werkelijke kwaliteit van de producten.

https://en.wikipedia.org/wiki/HMD_Global
the_stickie @EsEsDee6 maart 2023 20:37
Voor de oude nokia's waren ook heel wat onderdelen gewoon leverbaar, ook van third parties. Nieuwe/alternatieve covers en batterijen waren gewoon vlot verkrijgbaar (zelfs een hype) in allerlei winkels (waaronder zelfs supermarkten).

Alleen gingen die dingen niet stuk. Je verving toen een telefoon omdat hij verouderd was, en de covers omdat je iets 'mooier' wilde. De batterijen van toen versleten iets sneller, maar waren heel makkelijk en relatief goedkoop te vervangen.

Een typisch verhaal is mijn 3310 die ooit 3 verdiepingen naar beneden ging langs een betonnen traphal. Onderaan m'n gsm weer in elkaar geklikt, en die heeft nog jaren dienst gedaan. Diezelfde telefoon is nu al paar jaar speelgoed voor mijn jonge kinderen, en ook zij krijgen hem niet stuk :o
Sharkys 6 maart 2023 17:39
Goed initiatief, wel ergens jammer dat dit initiatief een low-end smartphone betreft.

Laten we hopen dat toekomstige midrange varianten van HMD via hetzelfde ifixit programma te repareren zijn.
IStealYourGun 6 maart 2023 17:49
Het enige bezwaar dat ik heb bij fairphone is dat je "alles" kan herstellen. Dat is leuk, maar zelden nodig en dus dat js wel slim van HMD, want daarmee kan je kosten drukken.

Zeker een goede stap en iets om in het oog te houden.
Roel1966 6 maart 2023 17:59
Het lijkt op zich al een goede start te zijn van Nokia maar toch zitten er wat addertjes onder het gras wanneer je net even verder kijkt. De prijzen lijken b.v. best wel redelijk zo op het eerste blik maar als je het dan in proportie gaat zetten valt het nog tegen.

Het scherm is b.v. dan 'maar' rond de 50tig euro echter dat is toch nog steeds 1/4 deel van de nieuwprijs net als accu, achterkant en usb laadpoort bijna 1/8ste is. Na b.v. 1 jaar zal deze smartphone op de 2dehands markt misschien de helft zijn en tja, dan ligt het weer heel anders.

Ga je dan b.v. uit van pak weg 100 tot 120 euro voor een 2dehandsje, dan is b.v. een nieuw scherm opeens de helft en de rest een kwart. Dan word het opeens toch een heel ander verhaal en zijn de onderdelen niet meer zo goedkoop als het lijkt.

Komt ook nog verder bij dat er 3 jaar garantie op zit wat op zich dan wel netjes is, maar die garantie geld dan niet voor de aangeboden onderdelen. Dat is denk ik ook de rede dat alleen scherm, accu, achterkant en laadpoort los te kopen is. Alle andere onderdelen vallen dan onder garantie

En tja, mij verbaasd het verder niet dat je dan achter een paar maanden dezelfde onderdelen op E-bay of Alibaba ziet staan voor misschien nog niet de helft. Denk dat reparatieshops daar dan hun onderdelen van gaan betrekken want anders verdienen ze er niets op.

[Reactie gewijzigd door Roel1966 op 24 juli 2024 12:00]

moonlander 6 maart 2023 20:28
Nokia, heb vroeger een nokia 3210 gehad, en daarna de 3310. Geweldige telefoon! Mooi design en wauw.
3 jaar geleden heb ik een 3310 (nieuwe) voor mijn oma gekocht. Wat een ramp toestel is dat! Knopjes die maar half werken, 1 druk op de middelste knop en je wist niet elke je nou precies had ingedrukt. Dus Nokia had het toen voor mij verprutst. Ook voelde het toestel niet zo sterk als de voorgangers. En als ik dan zie naar het update beleid van zo'n telefoon, ook bij dit toestel (g22) dan is het gewoon weg een lachertje.
Linksquest Moderator Spielerij 6 maart 2023 23:40
Toevallig gisteren voor mijn schoonvader G21 van Nokia besteld, en 2 jaar geleden een Nokia voor mijn schoonmoeder, hele leuke telefoontjes met een mooie schone Android One, voor eenvoudige dingen hele leuke telefoontjes.
Grraarrbirr 6 maart 2023 17:41
Leuk dat ze dit doen.
Heb mijn ouders des tijds een Nokia aanbevolen i.v,m. update-beleid maar
de software was erg instabiel.
Hopelijk is dat tegenwoordig iets beter.
Sanghelios 7 maart 2023 15:23
Ik vraag mij alleen af in welke mate zo'n telefoon nog werkbaar is na 3 jaar.
In mijn ervaring zijn Android budgettelefoons van 3 jaar echt niet meer deftig te gebruiken omdat ze tergend traag beginnen te werken.
Wie gaat er de moeite nemen om zo'n telefoon nog te herstellen na meer dan 3 jaar.
En dan ga ik er al van uit dat je pas na 3 jaar iets moet vervangen.

+ wat is zelf herstellen?

Het eenvoudig herstellen van deze telefoon vergt toch nog tools die je moet kopen en de gemiddelde gebruiker gaat hier echt niet aan beginnen.
Personen die dit wel toen gaan meestal voor een ander type telefoon.

Uiteraard moeten we sowieso iets doen aan ons consumptiegedrag.
Het probleem is gewoon dat veel mensen altijd de nieuwste willen hebben en dat is een wijziging van mentaliteit die er moet komen.
dirkjannnen @Sanghelios7 maart 2023 16:12
Ik gebruik nog steeds mijn Nokia 5 , volgens mij sinds begin 2017 hij werkt nog steeds plezierig alleen de opslag wordt wat krap.
Maar ik wat betreft veiligheid nog steeds geen Chinezen of Russen in de telefoon zitten.
Sanghelios @dirkjannnen11 maart 2023 12:59
Maar als nu je scherm stuk gaat. Ga je m dan herstellen?
dirkjannnen @Sanghelios11 maart 2023 14:35
Nee dat doe ik waarschijnlijk niet, maar na zes jaar gebruik hoef ik me niet te schamen als hem afvoer. 8-)
Sanghelios @dirkjannnen13 maart 2023 08:15
Absoluut een knappe prestatie Idd :)

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