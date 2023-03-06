Prijzen onderdelen repareerbare Nokia G22-smartphone verschijnen bij iFixit

Reparatiesite iFixit heeft de prijzen van reserve-onderdelen van de repareerbare Nokia G22-smartphone van HMD Global online gezet. De onderdelen van de 199 euro kostende telefoon hebben prijzen tussen 20 en 50 euro.

Nokia G22

De prijzen zijn te vinden in de EU-store van iFixit, terwijl de vervangingshandleidingen ook online staan. Daarmee kunnen gebruikers stap voor stap instructies doornemen om een vervangend onderdeel te installeren. De fabrikant stelt de laadpoort, accu, scherm en achterkant als onderdelen beschikbaar. Dat zijn de onderdelen die in een smartphone het meest kapot gaan. Het is onduidelijk of later andere onderdelen beschikbaar komen.

De telefoon kwam vorige week uit na een aankondiging van fabrikant HMD Global voorafgaand aan telecombeurs Mobile World Congress. HMD Global is na Fairphone de tweede fabrikant die met een makkelijk repareerbare telefoon op de markt komt. Fairphone heeft dat sinds versie 2 uit 2015 als speerpunt in het ontwerp.

De smartphone draait op een Unisoc T606-soc en krijgt standaard 4GB aan werkgeheugen mee. Het toestel draait op Android 12 en Nokia belooft twee upgrades van het besturingssysteem en drie jaar lang beveilingsupdates. De smartphone komt ook met een verlengde garantie van drie jaar. Die opslagruimte is uit te breiden met een microSD-kaart van maximaal 2TB. Het toestel beschikt over een 6,5”-display met 90Hz-verversingssnelheid en een resolutie van 720x1600 pixels. De G22 bevat een camera aan de achterzijde met een 50-megapixelsensor. De selfiecamera heeft een resolutie van 8 megapixel. De smartphone wordt geleverd met een 5050mAh-accu die met 20W op te laden is via een USB-C-poort. Er is ook een 3,5mm-jack aanwezig.