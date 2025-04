HMD presenteert midrangesmartphone met afneembare achterkant

HMD kondigt de Skyline aan, een 499 euro kostende smartphone die beter repareerbaar moet zijn dan veel andere toestellen. Het ontwerp met afneembare achterkant moet het makkelijk maken om scherm, accu en laadpoort te vervangen.

Human Mobile Devices, dat eerder vooral toestellen uitbracht onder de merknaam Nokia, had vorig jaar al de Nokia G22 in het assortiment. Daarvan waren display, accu en USB-C-laadpoort zonder speciale apparatuur te vervangen. Datzelfde geldt voor de Skyline, waarbij reparaties nog makkelijker moeten gaan, zo zegt HMD. De achterklep kan eenvoudig worden verwijderd met behulp van een plastic tool; er zit geen flexcable tussen de klep en het toestel, die je bij het verwijderen eventueel zou kunnen beschadigen. Het scherm van de Skyline kan loskomen van het frame zonder dat alle andere componenten er ook uit moeten.

Reparatiehandleidingen en onderdelen zijn te vinden op de site van iFixit. HMD zegt te hebben gelet op de prijzen van reserveonderdelen, die volgens de fabrikant minstens 5 jaar beschikbaar zullen blijven. Zo kost een vervangende oplaadpoort bijvoorbeeld 20 euro, een nieuwe accu 25 euro en een nieuw scherm kost 95 euro. Voor 5 euro extra koop je een kit waar zowel het onderdeel als de benodigde gereedschappen in zitten.

In tegenstelling tot de G22, die meer een instapmodel was, is de Skyline een van de duurdere telefoons die HMD onlangs heeft uitgebracht. Dat is te zien aan de specificaties. Het toestel beschikt over een 6,5"-oledscherm met 2400x1080-pixelresolutie en 144Hz-refreshrate. Aan de achterkant zitten drie camera's. De hoofdcamera is er een van 108 megapixel, met een Samsung ISOCELL HM6-sensor achter een optisch gestabiliseerde, f/1,7-lens. Er zijn verder een 13-megapixelultragroothoekcamera en een 50-megapixeltelecamera aanwezig, die 3 keer optisch vergroot ten opzichte van de hoofdcamera. De 50-megapixelfrontcamera is voorzien van autofocus en kan in 4k filmen.

De HMD Skyline heeft een frame van gerecycled aluminium en voor het scherm zit Gorilla Glass 3. Door de repareerbare eigenschappen is het toestel slechts spatwaterdicht (IP54). Het toestel wordt aangedreven door een Qualcomm Snapdragon 7s Gen2-soc. De 128GB opslag is uitbreidbaar met een microSD-kaart. De 4600mAh-accu kan met 33W bedraad worden opgeladen of met 15W draadloos. De lader zit niet in de doos.

Op de Skyline staat Android 14, die in augustus zal worden voorzien van een door HMD ontwikkelde 'Detox Mode', waarmee je je smartphonegebruik kunt beteugelen door notificaties van zelfgekozen apps en contacten stil te houden. Android biedt een dergelijke functie al jaren. Met slechts twee OS-upgrades en drie jaar beveiligingsupdates is het updatebeleid van de Skyline erg kort in vergelijking met andere toestellen in dezelfde prijsklasse. Volgens HMD blijkt uit hun eigen onderzoek dat klanten maar zo'n twee jaar met hun telefoon doen. Bovendien zouden langere updates het toestel duurder hebben gemaakt.

De HMD Skyline is vanaf nu beschikbaar op de website van HMD voor 499 euro, in de afgebeelde kleuren zwart en roze. Vanaf volgende week ligt hij in de Nederlandse winkels; Belgische winkels volgen in augustus.