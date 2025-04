Gerucht: eerste HMD-smartphone onder eigen naam heet Pulse en komt snel uit

De eerste HMD-smartphone onder eigen naam heet Pulse en komt binnenkort uit in India, meldt MySmartPrice. De site publiceert ook nieuwe renders van het apparaat. Het gaat om een budgettelefoon.

De telefoon heeft een 13-megapixelcamera en een 5000mAh-accu, meldt MySmartPrice in combinatie met OnLeaks. De HMD Pulse moet snel uitkomen in India, een van de grootste markten voor goedkope smartphones ter wereld. HMD gebruikte sinds 2016 de merknaam Nokia, maar die licentie loopt af en dan wil de Finse fabrikant onder eigen naam verder.

Er kwam al eerder een render naar buiten van de smartphone, toen nog onder het typenummer N159V. Het is onbekend of en wanneer de HMD Pulse in Europa uitkomt en wanneer meer telefoons van HMD volgen onder eigen naam. De fabrikant heeft dit jaar ook onder de Nokia-naam geen nieuwe smartphones uitgebracht in de Benelux.