'Amerikaanse Justitie gaat moederbedrijf Ticketmaster aanklagen'

Het Amerikaanse ministerie van Justitie gaat naar verluidt binnenkort bekendmaken dat het Live Nation gaat aanklagen. De kaartjesverkoper zou zijn macht op de markt van online ticketverkoop misbruiken, maar hoe de aanklacht er precies uitziet is nog niet bekend.

De aanklacht kan volgende maand al komen, meldt The Wall Street Journal op basis van eigen bronnen. De aanklacht zou volgen op twee jaar van onderzoek naar Live Nation, het moederbedrijf van Ticketmaster, dat veel concertzalen in bezit heeft en bovendien de tickets verkoopt voor concerten in die zalen.

Het is nog onbekend met welke aanklachten het Amerikaase DOJ precies zal komen. Ticketmaster en Live Nation fuseerden in 2010 en dat mocht toen doorgaan onder voorwaarden. De aanklacht zou zich onder meer richten op het misbruiken van de macht op de markt. Voor ongeveer 80 procent van de Amerikaanse concerten kunnen bezoekers alleen tickets kopen via Ticketmaster. Dat zou onder meer leiden tot hogere prijzen en slechtere klantenservice. Veel concertbezoekers klagen over de site van Ticketmaster, lange wachttijden en een crashende site bij veel bezoek. Over die prijzen zei Ticketmaster vorige maand overigens al dat artiesten en niet Ticketmaster de prijzen bepalen.