Microsoft waarschuwt dat ondersteuning Office 2016 en 2019 in oktober 2025 stopt

Microsoft waarschuwt dat het op 14 oktober 2025 stopt met de ondersteuning van alle apps die via de Office 2016- en 2019-pakketten werden uitgebracht, waaronder Excel, Word en PowerPoint uit de betreffende jaren. Op dezelfde datum stopt de ondersteuning voor Windows 10.

Vanaf de vermelde datum krijgen alle Office 2016- en 2019-apps met end-of-lifestatus geen nieuwe functies, updates, beveiligingsupdates of klantenserviceondersteuning meer, zo waarschuwt Microsoft in een blogpost. Volgens de techgigant kan het gebruik van software na deze datum voor beveiligingsrisico's, verminderde productiviteit en compatibiliteitsproblemen zorgen. Daarom zouden bedrijven moeten overstappen op de cloudsuite Microsoft 365 E3, waarin vergelijkbare programma's aangeboden worden. De betreffende datum staat al langer vast, maar Microsoft benadrukt in de gelinkte blogpost welke vervolgstappen gebruikers het beste zouden kunnen nemen.

Voor bedrijven die systemen gebruiken die geen upgrade ondersteunen of geen cloudtoegang kunnen krijgen, verwijst Microsoft bijvoorbeeld naar het Office Long-Term Servicing Channel. Overigens stopt de ondersteuning voor Office LTSC 2021 in oktober van 2026. Bedrijven die gebruikmaken van vanaf 2025 niet meer ondersteunde Exchange Servers, krijgen volgens Microsoft ergens in de tweede helft van 2025 de mogelijkheid om te upgraden naar de volgende versie van de dienst. Tot die tijd raadt het bedrijf Exchange Server 2019 aan.

Microsoft stopt vanaf 14 oktober 2025 met de ondersteuning van de volgende apps en productiviteitsservers: