Microsoft dicht eenvoudig te misbruiken kwetsbaarheid in Outlook

Microsoft heeft in zijn Patch Tuesday-update van juni onder meer een kritieke kwetsbaarheid in Outlook gedicht. De remotecode-executionfout kan misbruikt worden zonder dat hier interactie van een gebruiker voor nodig is.

De kwetsbaarheid in kwestie, gevolgd als CVE-2024-30103, werd ontdekt door onderzoekers van beveiligingsbedrijf Morphisec. Via de fout kunnen aanvallers eigen code uitvoeren op getroffen systemen, wat kan leiden tot datalekken, ongeautoriseerde toegang tot systemen en andere malafide praktijken. De code kan uitgevoerd worden met dezelfde privileges als de getroffen gebruiker heeft, wat volgens de onderzoekers er mogelijk toe kan leiden dat het gehele systeem overgenomen wordt.

Aanvallers kunnen de fout misbruiken door een malafide e-mail te versturen. Volgens de onderzoekers is de kwetsbaarheid extra gevaarlijk omdat er geen interactie van gebruikers nodig is voor misbruik. Het openen van de malafide e-mail is al voldoende. "Dit is met name gevaarlijk voor accounts die de auto-openfunctie van Microsoft Outlook gebruiken", aldus de onderzoekers. "Dit gebrek aan vereiste gebruikersinteractie, gecombineerd met de ongecompliceerde aard van de exploit, vergroot de kans dat kwaadwillenden deze kwetsbaarheid zullen misbruiken voor initiële toegang." De onderzoekers raden aan om de door Microsoft vrijgegeven patch zo snel mogelijk te installeren.

Microsoft heeft met zijn Patch Tuesday-update van juni 51 kwetsbaarheden gedicht, waarvan er één als kritiek wordt gezien. De rest, waaronder CVE-2024-30103, wordt aangemerkt als belangrijk. De volledige lijst met gedichte kwetsbaarheden is te vinden op de website van Microsoft.