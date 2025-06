Voormalige NSA-baas treedt toe tot raad van bestuur OpenAI

Paul M. Nakasone, de voormalige baas van de Amerikaanse National Security Agency, is toegetreden tot de raad van bestuur van OpenAI. Nakasone gaat daarnaast bijdragen aan de cybersecurity van het bedrijf.

Nakasone was eerder generaal in het Amerikaanse leger. Tussen 2018 en februari dit jaar was hij de directeur van de NSA. Bij OpenAI gaat Nakasone niet alleen aan de slag in de raad van bestuur, maar wordt hij ook lid van de in mei aangekondigde Safety and Security Committee, aldus OpenAi in een aankondiging. Deze commissie moet de raad van bestuur adviseren over veiligheid en security binnen OpenAI en zijn projecten. Volgens het bedrijf wordt de commissie de belangrijkste prioriteit voor Nakasone.

"De inzichten van Nakasone zullen ook bijdragen aan de inspanningen van OpenAI om beter te begrijpen hoe AI kan worden gebruikt om de cyberveiligheid te versterken door cyberbedreigingen snel te detecteren en erop te reageren", aldus OpenAI.