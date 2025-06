OpenAI begint met trainen 'GPT-5'

OpenAI is begonnen met het trainen van het model dat vermoedelijk zal uitkomen als GPT-5. De training van het model kan nog maanden duren. OpenAI wil toewerken naar 'algemene kunstmatige intelligentie', een systeem dat slimmer is dan mensen.

De opvolger van GPT-4 moet onder meer de basis vormen voor chatbots, plaatjesgenerators en digitale assistenten, schrijft The New York Times. Ook introduceert OpenAI een nieuwe commissie voor veiligheid en beveiliging. Het bedrijf heeft de vorige onlangs opgedoekt. De nieuwe commissie moet ervoor zorgen dat AI-modellen veilig zijn om te worden gebruikt door het publiek en geen gevaar gaan vormen voor de maatschappij.

Nu de training is begonnen, is het afwachten wanneer de release plaatsvindt. Het trainen duurt doorgaans minstens enkele maanden, waarna bedrijven vaak ook nog maanden nemen voor het testen en afstemmen van het model op de eisen. Die tweede stap, reinforced learning from human feedback, is belangrijk om ervoor te zorgen dat een AI-model niet uit de bocht vliegt en bijvoorbeeld gaat suggereren om geweld te gebruiken of vragen beantwoordt op een manier die OpenAI in de problemen kan brengen. OpenAI zegt niet wanneer de opvolger van GPT-4 uitkomt. Het recentste model is GPT-4o.