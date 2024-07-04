'OpenAI hield diefstal bedrijfsgeheimen verborgen'

ChatGPT-maker OpenAI heeft de diefstal van bedrijfsgeheimen vorig jaar verborgen gehouden, zo claimt The New York Times. Een hacker achterhaalde details over producten waar OpenAI aan werkte, maar kwam niet binnen bij de systemen van het bedrijf.

Omdat de hacker geen gegevens van gebruikers of partners had gestolen, besloot de top van OpenAI alleen intern over het incident te vertellen, meldt The New York Times. Dat gebeurde vorig jaar april tijdens een bijeenkomst met alle medewerkers.

De hacker kwam diverse zaken te weten over producten waar OpenAI aan werkte door gesprekken van medewerkers op een intern forum te volgen. In dat berichtensysteem bediscussieerden zij onaangekondigde diensten van het bedrijf. De hacker had geen toegang tot onder meer de broncode van software van het bedrijf of databases met bijvoorbeeld gebruikersgegevens.

Veel bedrijven geven dit soort incidenten door om onderzoek te laten doen of bijvoorbeeld staatshackers van een vijandig land hierachter zitten. Dat is in dit geval niet gebeurd. OpenAI vermoedde dat het ging om een individuele hacker en niet om een staatshacker.