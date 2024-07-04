OpenAI fixt kwetsbaarheid in Mac-app ChatGPT die gesprekken plaintext opsloeg

OpenAI heeft een update uitgebracht voor de ChatGPT-app voor macOS die gesprekken versleutelt. De app sloeg gesprekken in plaintext op in een map, waar andere apps die gesprekken vervolgens konden en mochten uitlezen.

The Verge bevestigt dat de update de kwetsbaarheid verhelpt. Een ontwikkelaar kwam erachter toen hij zich afvroeg waarop de ChatGPT-app niet aan sandboxing doet, de techniek om de data van een app af te schermen van de rest van het besturingssysteem. Dat is verplicht voor apps in de Mac App Store, maar niet voor apps die door gebruikers van websites van ontwikkelaars gehaald worden. De ontwikkelaar maakte een app ChatGPTStealer die de gesprekken uitleest.

De ChatGPT-gesprekken waren daardoor voor andere apps op te vragen zonder de gebruiker om toestemming te hoeven vragen, iets wat bij veel data wel gebeurt. Het is niet duidelijk waarom OpenAI de sandbox-functie niet gebruikt in macOS. Het is onbekend hoe de app de gesprekken nu versleutelt.