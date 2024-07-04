FritzBox-fabrikant AVM krijgt Duitse boete van 16 miljoen euro

Het Duitse AVM, bekend van de FritzBox-modems, krijgt een boete van 16 miljoen euro van de Duitse mededingingsautoriteit Bundeskartellamt. Volgens de toezichthouder heeft AVM tegen de regels in prijsafspraken gemaakt met zes retailers.

Onderhandelingen over inkoopprijzen met elektronicaretailers zijn gebruikelijk. Werknemers van AVM maakten echter ook afspraken met de retailers over de prijzen voor consumenten. Op die manier wilde AVM de prijsconcurrentie tussen retailers beperken, schrijft de Duitse toezichthouder.

Door met de elektronicaretailers prijzen af te stemmen, hadden de verkopers niet langer de vrijheid om zelf hun prijzen te bepalen. "Met de opgelegde boetes geeft het Bundeskartellamt een duidelijk signaal af dat schendingen van het verbod op vaste prijzen niet worden getolereerd", aldus Andreas Mundt, voorzitter van de toezichthouder. AVM zegt geen juridische stappen tegen de boete te ondernemen.