FritzBox-fabrikant AVM krijgt Duitse boete van 16 miljoen euro

Het Duitse AVM, bekend van de FritzBox-modems, krijgt een boete van 16 miljoen euro van de Duitse mededingingsautoriteit Bundeskartellamt. Volgens de toezichthouder heeft AVM tegen de regels in prijsafspraken gemaakt met zes retailers.

Onderhandelingen over inkoopprijzen met elektronicaretailers zijn gebruikelijk. Werknemers van AVM maakten echter ook afspraken met de retailers over de prijzen voor consumenten. Op die manier wilde AVM de prijsconcurrentie tussen retailers beperken, schrijft de Duitse toezichthouder.

Door met de elektronicaretailers prijzen af te stemmen, hadden de verkopers niet langer de vrijheid om zelf hun prijzen te bepalen. "Met de opgelegde boetes geeft het Bundeskartellamt een duidelijk signaal af dat schendingen van het verbod op vaste prijzen niet worden getolereerd", aldus Andreas Mundt, voorzitter van de toezichthouder. AVM zegt geen juridische stappen tegen de boete te ondernemen.

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 04-07-2024 13:51
41 • submitter: satsurfer

04-07-2024 • 13:51

41

Submitter: satsurfer

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Reacties (41)

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BoerBart 4 juli 2024 13:58
In het Duitse artikel staat opgenomen "the retailers agreed to raise their end consumer prices or adjusted their prices upwards.", en iets verderop "No fines were imposed on the retailers involved.".

Waarom worden de retailers niet beboet, maar AVM wel? Je zou denken als de retailers er bewust in meegaan, ze zich ook schuldig maken. Of zit ik dan verkeerd?
Alaksandus @BoerBart4 juli 2024 14:11
Kans dat de retailer geen leveringen meer zou krijgen van AVM als ze niet meewerkte.
Jerra @Alaksandus4 juli 2024 14:14
Dan zouden ze ook schuldig zijn aan afpersing, en zou ik verwachten dat we daar ondertussen wel wat over gehoord zouden hebben.
Space Monkey @Jerra4 juli 2024 14:17
Dat valt niet onder het mandaat van zulke instanties
Jerra @Space Monkey4 juli 2024 14:18
Goed punt, maar zou er niet door een andere retailer of instantie enig geluid hierover te horen zijn geweest denk je?

Vind het verder goede zaak dat AVM niet in beroep gaat tegen de boete, wie zijn billen brand....
Space Monkey @Jerra4 juli 2024 14:23
Bij dit soort zaken blijft het bijna altijd beperkt tot zulke boetes van toezichthouders, zie ook de zaak van LG:

https://tweakers.net/nieu...egens-prijsafspraken.html

Criminele procedures onder neo-liberaal bewind zijn enkel bedoeld voor de gewone burger, want stel dat we het vestigingsklimaat in gevaar zouden brengen! ;)
Zer0 @Space Monkey4 juli 2024 15:17
Kun je aangeven welke wetten uit het strafrecht overtreden zijn in deze?
Space Monkey @Zer04 juli 2024 15:27
Dat was meer een algemene stelling, maar binnen de context van dit specifiek voorbeeld is het wel zo dat kartelvorming/het mededingingsrecht in andere EU landen wel onder strafrecht valt.

Gelukkig weten wij beter dat het vestigingsklimaat op nummer 1 hoort te staan!

[Reactie gewijzigd door Space Monkey op 22 juli 2024 14:35]

kodak
@Space Monkey4 juli 2024 16:01
Het lijkt me sterk dat de instanties daardoor geen vermoeden mogen hebben of er andere wetten worden overtreden dan waar ze zelf op mogen handhaven. De taak is immers niet om weg te kijken bij mogelijke criminaliteit. Dus dan nog is het opmerkelijk dat er niets mee gedaan lijkt te zijn dat het afspraken maken niet zonder de andere ondernemers kon.
Zer0 @Jerra4 juli 2024 14:27
Dan zouden ze ook schuldig zijn aan afpersing,
Nee, dit is geen afpersing, in ieder geval niet volgens de Nederlandse wetgeving.
Het kan aangepakt worden onder andere wet- en regelgeving, maar het is geen afpersing.

[Reactie gewijzigd door Zer0 op 22 juli 2024 14:35]

Crim @Alaksandus4 juli 2024 14:56
Retailers hebben weinig keus, die willen vaak wel korting geven maar worden op allerlei manieren onder druk gezet. Waarschijnlijk hebben er een paar ook de melding gedaan bij de Bundeskartellamt.

Dit gebeurt trouwens echt in elke sector tegenwoordig, kijk maar eens naar de prijzen van bepaalde modellen camera's, TV's en speakers. Het is niet allemaal hetzelfde omdat de retailers dat zo graag willen.
uiltje @Crim5 juli 2024 00:37
Nou ja, de marges zijn ook klein. Als je dan een bepaald inkoopbedrag hebt dan ga je ook al snel naar een bepaalde prijsstelling. Alleen claimen dat de retail prijs overal nagenoeg gelijk is is natuurlijk niet voldoende. Dat is op z'n hoogst een "red flag". En de retailers kunnen zelf ook nog eens afspraken maken om die kleine marges niet te verliezen.
Theo74 @Alaksandus4 juli 2024 17:20
Ik heb soms het idee dat een Apple, Dyson en Miele ergens ook het uiterste opzoeken met prijsafspraken.
rko4u @Alaksandus4 juli 2024 17:28
Maar uiteindelijk hebben die retailers dus wel extra winst behaald vanwege deze afspraken.
stylezzz @BoerBart4 juli 2024 14:18
De druk word vanuit de fabrikanten gelegd. Die krijgen dus ook de boetes
Geim @BoerBart4 juli 2024 16:22
Waarom worden de retailers niet beboet, maar AVM wel?
Mogelijk hebben/heeft een (aantal) retailer(s) juist de melding gemaakt?
Ludewig @BoerBart5 juli 2024 10:00
Waarom worden de retailers niet beboet, maar AVM wel? Je zou denken als de retailers er bewust in meegaan, ze zich ook schuldig maken. Of zit ik dan verkeerd?
De kans bestaat dat de retailers hebben geklikt, dan wel goed hebben meegewerkt met het onderzoek. Dan is het vrij normaal dat er geen of een lagere straf wordt opgelegd.
Tivoler 4 juli 2024 14:06
Eigenlijk blijft dit bijzonder; verschillende retailers gaan kapot omdat andere retailers prijzen kunnen handteken op manieren waar men zich vraagtekens bij kan blijven stellen. De één zijn dood is de ander zijn brood waardoor de overlevende partij snel de service naar beneden kan schroeven.

Mijn inziens mogen deze afspraken zolang men maar in zijn geheel niet teveel betaalt om de verkeerde mensen teveel te spekken.
n4m3l355
@Tivoler4 juli 2024 14:29
Echter wat is teveel, 5% marge, 15% marge? De realiteit met online platformen zo ook Tweakers met Pricewatch dat marges worden uitgehold. Als zelfs bol.com niet altijd de goedkoopste is betekend dit dat partijen verkopen tegen nagenoeg 0%.

Ik heb ook niet de oplossing, enerzijds wil je de consument meer keuze geven waar ze producten kunnen kopen, maar zodra je door retailers gaat, zullen die onmiddelijk gaan prijsvechten en verdient uiteindelijk niemand er iets aan. Dit is overigens ook niet het beste voor de consument, men mag dan wel zo goedkoop zijn, maar je kunt er gif op in nemen dat de service op dat moment net zo goed is. Zelf als consument word ik er overigens ook niet blij van als ik iets koop en de volgende dag zie ik het ergens anders goedkoper.

Je ziet nu dat bepaalde producenten zoals Rolex ervoor kiezen om niet meer door derde te verkopen maar enkel via hun eigen boutieken.
Crim @n4m3l3554 juli 2024 14:59
Er geen juwelier die een korting zou geven op Rolex, eerder een hogere prijs dan de RSP. Niet echt een goed voorbeeld in deze situatie.
n4m3l355
@Crim4 juli 2024 15:08
Hoewel dat inderdaad het geval is voor een uniek model, wanneer je een Submariner of een Day-Date kon je onderhandelen. Dat wilt Rolex voorkomen zodoende dat ze nagenoeg volledig gestopt zijn met third party sales.

Uiteindelijk wanneer je een commodity verkoopt of het nou een modem is of een 10,000 euro kostende horloge gaat men prijsvergelijken. En als ik voor een leuk klokje 500/1000 euro kan besparen door deze bij een dealer in Belgie te kopen driemaal raden wat ik doe.
Verwijderd @n4m3l3554 juli 2024 17:48
Rolex verkoopt in Nederland niet via een eigen boutiek. Alles gaat voornamelijk via Gassan en Schaap/Citroen. Korting op een stalen model kun je vergeten, er staat genoeg andere mensen op de wachtlijst die prima de adviesprijs betalen.
n4m3l355
@Verwijderd4 juli 2024 19:20
Nogmaals... Hogere segment ja. Wil je een submariner daar is geen wachtlijst voor en kun je onderhandelen. Dit is entry spul die dient te kopen voor de leukere modellen. Ik zit niet in NL maar hier heb ik kenissen die haast dit soort meuk van luxe merken weggeven omdat ze een speciaal model, tasje, you name it willen kopen. Het is niet voor niets dat heden ten dagen entry producten op de markt sterk in waarde zijn gezakt en niks voor msrp weggaat.
Verwijderd @n4m3l3554 juli 2024 19:56
Rolex heeft in de hele wereld slechts één boutiek dus jouw hele verhaal over dat Rolex third party eruit wilt werken slaat nergens op. Ik snap niet wat je probeert te bereiken door dit soort leugens op internet te verspreiden.

En nee, een Submariner koop je niet zonder wachtlijst en je kunt er al helemaal niet over onderhandelen, tenzij je een zeer goede relatie met je AD hebt en je er al de nodige horloges gekocht hebt. Ook dat verzin je waar je bij staat. Waarom doe je dat.
n4m3l355
@Verwijderd4 juli 2024 20:13
Rolex bezit oa Bucherer, dus nee ze hebben niet slechts een boutique. En nogmaals, je kunt onderhandelen. Daar kun je een andere mening over hebben maar op dit moment is de handel zo slecht dat ze wat graag verkopen.

[Reactie gewijzigd door n4m3l355 op 22 juli 2024 14:35]

Leon Straathof @n4m3l3554 juli 2024 17:00
BOL is een heel slecht voorbeeld daar zitten in veel gevallen andere partijen achter die BOL als verkoop platform gebruiken. Die diensten van BOL aan die 3e partij (website/magazijn/transport) zijn niet gratis. De marges die BOL daar boven op legt zijn niet bepaald verwaarloosbaar waardoor losse aanbieders het soms goedkoper kunnen als ze alles zelf doen. Ze kiezen voor vaak voor BOL omdat zo'n centraal platform veel meer exposure geeft en problemen als logistiek/customer service ed uit handen van de vaak kleinere bedrijven neemt. Zodat deze kleine partijen (soms eenmans zaken) zelfs 1 dag delivery kunnen garanderen als ze zelf op vakantie zijn. Je betaald BOL dan wat extra om de hele keten voor jouw te doen in die periode. Wat een gewledig platform dat BOL maar helaas niet gratis.
uiltje @n4m3l3555 juli 2024 00:39
Nou, op high end smartphones, routers enzo lijken de prijzen ondertussen best hoog te liggen. Ergens moet er dan toch veel marge zijn; dat kan nooit allemaal productie kosten zijn.
Jan-Remco @Tivoler4 juli 2024 14:55
Kun je dit toelichten? Wie gaat waarom kapot, welke manieren, welke vraagtekens. Welke "men" betaalt teveel, retailers of consumenten? Welke verkeerde mensen worden hoe gespekt?
Notlupus 4 juli 2024 14:22
Wel een flinke boete voor een vrij milde (relatief) overtreding. Geschatte winst in 2022 60-80 miljoen, ben je toch mooi een kwart tot een vijfde van kwijt.
Verwijderd @Notlupus4 juli 2024 14:23
Een boete van ~20% van de jaarlijkse winst lijkt mij niet heel erg afschrikken. Al helemaal niet als ze hier al jaren mee weg zijn gekomen. De kans is aanwezig dat deze prijsstrategie ze meer dan 16 miljoen euro opgeleverd heeft.
Borgia @Verwijderd4 juli 2024 15:22
Onderschat het niet, bedrijven hebben altijd bepaalde groei doelen, meestal zijn veel aandeelhouders niet heel blij als die niet meer behaald worden. Zelfs een paar procent onder het doel zitten wordt als negatief gezien vaak.
Mr. Freeze 4 juli 2024 15:57
Hoe een economie werkt weet ik niet, maar wat boeit het avm wat een winkel voor een router vraagt? Zolang de factuur van AVM maar wordt betaald toch?
P8ter @Mr. Freeze4 juli 2024 19:29
Prijs is één ding, volume een ander. Fabrikant zoekt winstmaximalisering, en dus de hoogste opbrengst tussen volume en saldo van prijzen, marge op distributie kanalen, minus kosten. Als je distributeurs vastpint dan kan je met minder variabelen toe.
pe0mot 4 juli 2024 17:03
AVM proberen te bestellen via Amazon, tientallen euro’s duurder dan de vvp in NL.
Nadat ik een van de eerste AVM gebruikers in NL was, nu gestopt omdat de kwaliteit van wifi en ARP/dhcp nog steeds ruk is. Bug reports worden niet serieus genomen.
Nu voor 9 tientjes een wifi access point uit Taiwan die alle AVM mesh systemen overbodig maakt. Wat een zegen!
Bye bye AVM.
uiltje @pe0mot5 juli 2024 00:42
Uh, ze komen anders altijd redelijk uit te testen met betrekking tot Wifi enzo. Ik heb er zelf ook geen problemen mee (wel met de goedkope chip in mijn laptop, maar mijn telefoon vind het op hetzelfde signaal allemaal prima, dus...).
pe0mot @uiltje5 juli 2024 07:30
Op een 1000/1000 glasvezel haal ik met een AVM meshed wifi6 netwerk soms met moeite 100-150.
Met mijn nieuwe Mitrastar GPON router is het max 560 en dekking in het hele huis, met een Cudy Ap3000 is het 350 in de hele tuin.
Voor mij is dan de keuze helder.
uiltje @pe0mot5 juli 2024 11:05
Ja, snap ik. Eerlijk gezegd heb ik het niet op snelheid getest alleen op betrouwbaarheid. Alles wat snelheid nodig heeft is bij mij bedraad.
pe0mot @uiltje8 juli 2024 08:19
Heerlijk als je kabels kan leggen.
Dit huis is wat ouder en te stevig gebouwd, kabels kan ik alleen alleen over het dak onder de pannen leggen 8-)
Zelfs op deze mac-mini moet ik het doen met 620mb op een vrij 5GHz kanaal. Is nog geen straf.

[Reactie gewijzigd door pe0mot op 22 juli 2024 14:35]

uiltje @pe0mot9 juli 2024 00:50
Nieuw huis, kabels naar alle kamers. Ik was de woonkamer aan 1 kant nog vergeten, maar toen kwam ik erachter dat ze voor de telefoondraad een Cat 5e kabel hadden gebruikt. Connector & kastje vervangen en klaar was Klara.
Burns 5 juli 2024 11:33
Ik heb vier AVM devices hier in huis staan voor Mesh netwerk. Maar ik krijg vast niets terug van de 16 miljoen....

Ik herken het punt van de claim wel. De prijzen van AVM zijn stabiel hoog in Nederland. Om beetje korting te krijgen koop ik open box en teruggestuurde producten.
Ik ben verder blij met ze. Het Mesh-netwerk is stabiel goed, snelheid is prima en configuratie is goed te doen.

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