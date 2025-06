AVM leidt domeinen voortaan om naar Fritz-websites

De domeinnamen van het Duitse AVM, bekend van zijn FritzBox-routers, leiden tegenwoordig om naar die van Fritz. De wijziging heeft te maken met een sterkere focus op de Fritz-merknaam. De website is verder niet gewijzigd.

Wie het webadres avm.de bezoekt, wordt nu automatisch doorverwezen naar fritz.com, zo merkte Winfuture als eerste op. Voor avm.nl en avm.be geldt hetzelfde: deze URL's worden doorverwezen naar de Nederlandse en Belgische varianten van fritz.com. AVM kondigt de wijziging op zijn Duitse account op X aan. Daar benadrukt het bedrijf dat alleen de URL verandert, maar de rest hetzelfde blijft.

AVM bevestigt in een reactie aan Tweakers dat ze met de wijziging meer nadruk willen leggen op de Fritz-merknaam. "Door onze bedrijfs-URL te veranderen in fritz.com leggen we meer nadruk op ons productmerk. AVM is het bedrijf achter het merk Fritz en het zijn de Fritz-producten die onze klanten elke dag gebruiken. We willen internationaal uitbreiden, groeien, en daarom hebben we Fritz gekozen voor de naam van onze website."

AVM werd vorig jaar overgenomen door het investeringsbedrijf Rucio Investment. Dat is een in Luxemburg gevestigd bedrijf, dat onderdeel is van het Britse Imker. Een overnamebedrag is niet genoemd.

Update, 14.02 uur - AVM heeft een reactie gestuurd. Deze hebben we toegevoegd aan het artikel.