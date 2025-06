Vlamingen mogen in april plug-and-playzonnepanelen activeren, melding niet nodig

Vlamingen die vanaf april plug-and-playzonnepanelen willen gebruiken, hoeven die straks niet verplicht aan te melden bij netbeheerder Fluvius. Dergelijke stekkerzonnepanelen mogen vanaf april worden gebruikt.

België verbood dergelijke systemen tot nu toe, in tegenstelling tot Nederland en Duitsland, maar vorig jaar werd al bekend dat zulke zonnepanelen wel werden toegestaan. De regelgeving vereiste aanvankelijk dat zonnepanelen en thuisbatterijen via een aparte omvormer en zekering direct op de meterkast werden aangesloten. De Belgische federatie van netbeheerders, Synergrid, heeft een technisch voorschrift C10/11 herzien, waardoor deze beperking verdwijnt. Fabrikanten konden hun plug-and-playtoestellen al vanaf 17 oktober 2024 laten goedkeuren.

Oorspronkelijk was er ook sprake van dat gebruikers hun panelen verplicht moesten aanmelden bij de netbeheerder, net zoals bij conventionele PV-installaties en thuisbatterijen, meldde De Tijd afgelopen jaar. Die verplichting vervalt nu voor Vlamingen die dat aan Fluvius hadden moeten melden. In Wallonië geldt die verplichting nog wel bij netbeheerder Ores. Wel moeten fabrikanten ervoor zorgen dat de panelen automatisch uitschakelen bij een stroomonderbreking. Vanaf 17 april 2025 mogen consumenten daardoor stekkerzonnepanelen officieel gebruiken, met een limiet van twee stuks per huishouden.

Update, 12.40 uur - In het artikel stond aanvankelijk dat het aanmelden niet meer verplicht is voor alle Belgen, maar dat geldt alleen voor inwoners van Vlaanderen en Brussel. In Wallonië blijft de verplichting bestaan.

Update, 27 maart - In een eerdere update staat dat ook Brusselaars hun panelen moeten aanmelden, maar dat blijkt toch niet het geval.