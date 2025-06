Google krijgt vergunning voor datacenter in Wallonië

Google heeft een vergunning gekregen om een datacenter te bouwen in het Waalse Farciennes. Dat zegt Raphael Stokis, gedelegeerd ambtenaar van het Waals Gewest, woensdag tegen Belgische media. Uiteindelijk moeten er drie datacentra komen in de Belgische gemeente.

Het datacenter moet volgens de voorwaarden die in de vergunning worden vermeld, ‘groen’ zijn. Tegen 2025, wanneer het center klaar is, moet 90 procent van de energie die er verbruikt wordt, opgewekt worden door koolstofvrije bronnen. Tegen 2030 moet dat worden verhoogd naar 95 procent. Google doet dat onder andere door grote hoeveelheden zonnepanelen te gebruiken. Ook moet het bedrijf gebruikmaken van een duurzaam koelingsysteem.

In Farciennes moeten door de bouw van het datacenter op korte termijn 400 banen ontstaan. Het datacenter krijgt een oppervlakte van 7500 vierkante meter. Dat werd al tijdens de zomer van 2023 bekendgemaakt, toen Google de bouwaanvraag indiende.

Later wil Google op dezelfde plek twee grotere datacenters bouwen. Die zullen 20.000 en 30.000 vierkante meter bestrijken. Wanneer die gebouwd worden, is nog niet duidelijk. Het bedrijf heeft nog geen vergunningen aangevraagd voor deze nieuwe centers. Wel is al bekend dat het in 2021 51 hectare grond kocht in de gemeente.

Het nieuwe datacenter wordt het zesde van het bedrijf in België. In de gemeente Saint-Ghislain bevinden er zich al vijf. Google kocht in 2022 ook 36 hectare grond in La Louvière, een gemeente in Henegouwen, dezelfde provincie als Farciennes. Wat het bedrijf daarmee wil doen, is nog niet bekend.