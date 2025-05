Google dient bouwaanvraag in voor nieuw datacenter in België

Google heeft een bouwaanvraag ingediend voor een nieuwe site met datacenters in de Waalse gemeente Farciennes. Op termijn moet deze site drie datacenters bevatten. Het eerste datacenter moet tegen 2025 klaar zijn en zal een oppervlakte van 7.500 vierkante meter hebben.

De twee andere datacenters zouden volgens Belgische media een nog grotere oppervlakte bestrijken. Er wordt gewag gemaakt van een tweede datacenter van 20.000 vierkante meter en een derde datacenter van 30.000 vierkante meter. Wanneer deze datacenters gebouwd zullen worden, is echter nog niet duidelijk. Google heeft voor deze laatste datacenters nog geen vergunningen aangevraagd.

De Amerikaanse zoekgigant heeft in 2021 51 hectare grond gekocht in de Farciennes; dat is een Waalse gemeente in de Belgische provincie Henegouwen. De grond bevindt zich in het Ecopôle-bedrijvenpark in Farciennes, ten oosten van Charleroi en aan de oevers van de Samber. Volgens techwebsite ITDaily zou het nieuwe datacenter uitgerust worden met zonnepanelen, accu’s voor energieopslag en een strategie voor watergebruik. Hierdoor zou water uit de Samber opgepompt worden om als koelingswater te dienen voor de servers. Google heeft via het stroomnet toegang tot 200 tot 300MW aan capaciteit. Wanneer de bouw van start gaat, is nog niet bekend.

Het nieuwe datacentercomplex wordt het zesde van Google in België. Het Amerikaanse bedrijf heeft momenteel vijf van dergelijke centra in de gemeente Saint-Ghislain. Het eerste complex is in 2005 gebouwd. Vorig jaar raakte bekend dat Google 36 hectare grond had gekocht in La Louvière, een gemeente in de provincie Henegouwen. Het Amerikaanse bedrijf heeft nog niet bekendgemaakt welke plannen het daar heeft met de grond.