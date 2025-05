Honor brengt midrangetelefoon Honor 90 naar Europa vanaf 549 euro

De Chinese smartphonefabrikant Honor introduceert de Honor 90 voor de Europese markt. Deze midrangetelefoon bevat een 6,7”-amoledscherm, een Snapdragon 7 Gen 1-soc, een 200-megapixelcamerasensor en een 5.000-mAh-accu. De prijzen starten vanaf 549 euro.

De Honor 90 meet 161,9x74,1x7,8mm en legt 192 gram in de weegschaal. Het toestel krijgt een 6,7”-amoledscherm mee met een resolutie van 2664 x 1200 pixels. De maximale verversingssnelheid van het scherm bedraagt 120Hz.

Het toestel heeft drie camera’s aan de achterzijde. De primaire camera heeft een resolutie van 200 megapixel, de ultrawidecamera kan plaatjes maken met een resolutie van 12 megapixel en Honor plaatste ook een camera die diepteinformatie moet registreren. Deze camera heeft een 2-megapixelsensor aan boord. De selfiecamera, aan de voorzijde van het toestel, kreeg een 12-megapixelsensor mee.

De smartphone beschikt over Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, 5G en dual sim. Er is een vingerafdrukscanner onder het scherm geïnstalleerd en opladen kan via een USB-C-aansluiting. Er is geen 3,5mm-jack aanwezig. De smartphone draait op MagicOS 7.1. Dit besturingssysteem is gebaseerd op Android 13. Honor belooft twee jaar aan Android-softwareupdates mee en voorziet in drie jaar bug- en securityfixes.

De accu van de Honor 90 kreeg een capaciteit van 5.000mAh mee en kan snelladen met maximaal 66W. De 66W-snellader wordt niet meegeleverd. Honor claimt dat een lege accu in vijf minuten tijd 20 procent kan opladen. De accu van de smartphone kan niet draadloos geladen worden.

De Honor 90 komt in Europa uit in twee varianten. Een variant beschikt over 8GB ramgeheugen en 256GB aan opslagruimte en kost 549,00 euro. Een tweede variant komt met 12GB ramgeheugen en 512GB aan opslagruimte en kost 599 euro. In sommige Europese landen zoals bijvoorbeeld Spanje zijn beide versies van de smartphone te koop. In andere landen, zoals bijvoorbeeld Duitsland, is enkel de duurste variant te koop. Honor heeft geen Nederlandse of Belgische webshop.