Het Chinese smartphonemerk Honor heeft de eerste afbeelding getoond van de Magic V2, de komende vouwbare smartphone van het merk.

Honor belooft dat de Magic V2 'een revolutie in de vouwbare ervaring betekent', schrijft GSMArena. De afbeelding toont drie elementen van een smartphone, maar het is onduidelijk hoe hij er precies uit zal zien. De Magic V2 zal de Magic Vs opvolgen, die eerder dit jaar uitkwam in Europa. De aankondiging van de telefoon is volgende week woensdag.