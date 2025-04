'Problematische 12Vhpwr-connector krijgt opvolger in PCIe 6.0-standaard'

Al kort na zijn introductie krijgt de 12Vhpwr-connector voor videokaarten een opvolger. Dat zou gebeuren als onderdeel van de PCI Express 6.0-standaard, beweert Igor Wallossek van de Duitse website Igor's Lab. De nieuwe connector wordt wel backwards compatible met 12Vhpwr.

De belangrijkste verandering aan de aangepaste connector, die vooralsnog de werknaam 12V-2x6 heeft, is dat de vier datapinnen verder naar binnen zijn geplaatst. Twee van die pinnen zijn verantwoordelijk voor de detectie van de videokaart, wat betekent dat de videokaart in zijn geheel niet aan zal gaan zolang die twee datapinnen geen contact maken. Omdat ze nu dieper in de connector zitten, 1,7mm in plaats van 0,4mm, wordt er pas veel later contact gemaakt en zal de videokaart dus niet functioneren als je de kabel niet (vrijwel) volledig hebt ingeplugd.

Hoewel standaardenorganisatie PCI-SIG er in de geciteerde documenten op hamert dat de kabels niet direct na de connector mogen worden gebogen, komen er strikte eisen voor de mate waarin de kabels en connectors tegen een dergelijke belasting moeten kunnen. Zijwaartse druk op de connector of kabel kan ertoe leiden dat niet alle pinnen even goed contact maken en de stroomsterkte dus ongelijk wordt verdeeld. Daar moeten alle gebruikte componenten op zijn voorbereid; in feite moeten ze dus worden overgedimensioneerd om hogere stroomsterktes aan te kunnen dan de standaard voorschrijft.

De PCI-Express 6.0-standaard werd vorig jaar al gepresenteerd, maar de eerste apparaten en processors die hem ondersteunen, worden niet voor 2024 verwacht. De nu uitgelekte documenten zouden onderdeel zijn van een concept voor een toevoeging op de al vastgestelde PCIe 6.0-standaard en ook voor de ATX 3.1-specificatie.