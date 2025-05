'Nvidia gebruikte 12Vhpwr-opvolger al voor de GeForce RTX 4070 FE'

Nvidia gebruikte voor de GeForce RTX 4070 Founder Edition mogelijk al een connector met het 12V-2x6-ontwerp, in plaats van 12Vhpwr. Dat beweert Igor Wallossek van de Duitse website Igor's Lab. Eerder zei hij dat deze opvolger pas geïntroduceerd wordt als onderdeel van PCIe 6.0.

Igor Wallossek denkt dat de GeForce RTX 4070 FE-videokaart al gebruikmaakt van de nieuwe connector, vanwege de vier datapinnen aan de onderkant. Die zijn bij de 12V-2x6 verder naar binnen geplaatst, 1,7mm in plaats van 0,4mm, iets wat hij ook bij de 4070 FE ziet. Ook bij de custom MSI RTX 4070 Gaming X Trio-variant ziet hij het nieuwe ontwerp, al staat op het label nog steeds 12VHPWR H+. Dat terwijl de nieuwere versie het label H++ zou moeten meekrijgen. Het is niet duidelijk waarom deze nieuwe connector naar het schijnt al in massa wordt geproduceerd, terwijl het ontwerp klaarblijkelijk nog niet klaar is.

Wallossek deed eerder deze week voor het eerst melding van de 12Vhpwr-opvolger op basis van gelekte documenten. Twee van de vier pinnen zorgen voor de detectie van de videokaart. Doordat ze verder naar binnen zijn geplaatst, zal de videokaart in zijn geheel niet aangaan zolang die twee datapinnen geen contact maken. Daardoor zal de videokaart dus niet functioneren als de kabel niet volledig is ingeplugd, hetgeen de veelvoorkomende problemen met de smeltende 12Vhpwr-connectors moet voorkomen.