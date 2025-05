Nvidia lijkt GeForce RTX 4090 FE te leveren met verbeterde 12Vhpwr-aansluiting

Nvidia lijkt zijn GeForce RTX 4090 Founders Edition nu te leveren met een verbeterde 12Vhpwr-aansluiting voor de stroomvoorziening. Deze heeft kortere sensepinnen, wat de kans moet verminderen dat een kabel niet volledig wordt aangesloten.

Een Nvidia GeForce RTX 4090 Founders Edition met de vernieuwde stroomaansluiting is opgemerkt op Reddit, schrijft ook TechPowerUp. Een gebruiker plaatste foto's van zijn nieuwe videokaart, waar de aangepaste connector op is te zien. Betrouwbare bron Igor's Lab meldde eerder al dat Nvidia een dergelijke wijziging heeft doorgevoerd in zijn GeForce RTX 4070 Founders Edition en zijn gpu's die daarna uitkwamen. Het bedrijf lijkt dit nu dus ook door te voeren in zijn RTX 4090, die eerder uitkwam.

Het betreft een relatief kleine aanpassing, waarbij de vier kleine sensepinnen van de 12Vhpwr-aansluiting zijn verkort. Via deze sensepinnen kan een videokaart communiceren met de voeding en om hogere vermogens vragen. Als deze pinnen niet goed zijn aangesloten, kan de videokaart niet volledig functioneren. Door deze pinnen te verkorten, moet dus voorkomen worden dat er hoge vermogens door een kabel gaan wanneer deze niet volledig is aangesloten. Op deze manier worden problemen met smeltende kabels tegengegaan.