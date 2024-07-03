Modders maken eigen 'RTX 4090 Super'-videokaart met sneller GDDR6X-geheugen

Zie hier nu het nut van een grotere bandbreedte op videokaarten, zeker voor hoge-resolutie gaming is dit zeer nuttig, het komt de performance enkel ten goede, compressie kan maar tot een zekere hoogte goochelen.
Vroeger draaide ik wel eens 8K resoluties op oudere spellen op een 780Ti, dit is voordat DSR een ding was en iedereen custom resoluties aanmaakte in de drivers boven native.
Het probleem echter was, hoewel de GPU prima in staat was het spel te draaien, de framepacing soms de wensen overliet, de frames hadden soms zo lang tijd nodig om te verwerken dat het voelde alsof het spel vertraagde en dan voorruit sprong, zeer inconsistente framepacing krijg je dan.
Dat was voor mij vrijwel het teken dat de bandbreedte van de videokaart gewoon niet opgewassen was tegen het data geweld dat het moest verwerken.
Zover ik weet heeft Nvidia sinds DSR de ondersteuning om resoluties boven de native resolutie te maken uit de drivers gesloopt, en met DSR zit je standaard vast aan de aspect-ratio van je monitor, en omdat DSR maar 4x je native resolutie maximaal toestaat, is 8K ook niet bereikbaar voor monitoren van 1080P of 1440P, terwijl de GPU dit wel kan.
Nu is er, inmiddels ruim 7 jaar geleden, iemand geweest die een DSR calculator heeft gemaakt, deze DSR calculator laat het toe tot wel 10 resoluties naar keus te generen voor DSR boven je native resolutie.
Hiervoor genereert hij een hex-output die in het register moet worden geïmporteerd, iedere monitor heeft een eigen mapje in het register waar deze data is opgeslagen voor de Nvidia drivers.
Nadat deze hex-output in het register is geïmporteerd dien je de GPU driver te resetten zodat de nieuwe waardes worden ingeladen, zoals devmanview
kan doen.
Voor mijn GTX 1080Ti zou het commando dan zijn via een .bat scriptje waar de executable staat:
devmanview /disable_enable "NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti"
Ja je monitor(en) worden tijdelijk zwart, dat is normaal bij een driver reset. (of de befaamde TDR crashes)
De website met de originele instructies is niet langer in de lucht, ook de DSR calculator niet, maar wees gerust deze zijn nog te vinden via de waybackmachine van het internet archief:
De guide:
https://web.archive.org/w...ns-via-dsr-nvidia-only/p1
De DSR calculator:
https://web.archive.org/w...point0.com/tools/dsr_hex/
In een recentere versie van de guide webpagina heeft de beste persoon, gezien zijn website host offline ging en hij er volgens mij de financiële middelen niet voor had, deze geüpload naar zijn Google Drive zodat je de html pagina lokaal kan draaien.
Zie hiervoor het kopje:
https://web.archive.org/w...ns-via-dsr-nvidia-only/p1
"Click here to use get the DSR Calculator."
De link naar de Google Drive functioneert niet via het webarchief, ik ga het niet posten omdat het wellicht niet mag, maar je kan de URL van de Google Drive link er zelf nog wel uitvissen uit de link van het webarchief.
Om een voorbeeld te geven voor een 1080P monitor:
https://i.imgur.com/q05dFn5.png
En tja HBM geheugen, dat zal denk ik te duur zijn voor de consument, wie kent de AMD Fury X nog?
Je kan in deze onderstaande review prima zien hoe de Fury X sneller was op hogere resoluties dan de 980Ti:
https://www.techpowerup.c...force-gtx-1080-ti/30.html
Enkel het argument dat VRAM van 4GB genoeg was gaat mijn inziens wat mank, want je zal toch je VRAM buffer moeten swappen naar RAM als die volloopt, en win je netto niets en krijg je pop-in en framepacing inconsistenties, dus het is prima zolang de VRAM buffer nog niet vol zit.
De Fury X is daarna wel snel vergeten, als deze 8GB had denk ik dat hij nog wel een langere tijd had meegedaan, maar de videokaarten met meer VRAM leven gewoon langer. Er waren een tijd terug zelfs spellen bij zoals Doom Eternal die 4GB videokaarten gewoon niet meer accepteerde.
Zelfs nu, 7 jaar later met de 1080Ti, kan ik nog steeds prima op Ultra en 1440P spellen spelen zoals Hogwarts Legacy, Ratchet & Clank Rifts Apart en Halo Infinite, hoewel zeker bij de eerste twee de VRAM buffer bijna geheel wordt gebruikt, zelfs na het alleen inladen van Hogwarts Legacy vreet deze al 10GB op, dat had met de GTX 1080 dus niet gehoeven met 8GB.
En ik denk overigens dat Lossless Scaling
voor iedereen wel eens het overwegen waard is mee te experimenteren, het is een soort van DLSS/AFMF techniek die frame generation doet, maar dan ook voor elk mogelijk spel in plaats van de spellen die het hebben ingebouwd, en dus ook elk type videokaart. Deze kan met versie 2.1 inmiddels 3x zoveel frames genereren als de baseframerate die je instelt, zolang je GPU daarvoor ook de resources over heeft (GPU usage).
Natuurlijk is native beter voor latency en de beeldkwaliteit, maar deze framegen technieken hebben wel z'n voordelen, zelfs software-rendered games als Oldschool RuneScape functioneren hiermee, en als het een single-player campaign spel is die je met een controller speelt dan speelt dat probleem al helemaal niet meer.
En ook spellen die geëmuleerd worden zoals PCSX2, Xenia of Dolphin halen hier voordeel uit, want je kan een veel vloeiendere ervaring neerzetten zonder het spel te 'versnellen' omdat deze normaliter hardcoded zijn op een bepaalde framerate te draaien, en zeker bij die geëmuleerde spellen hebben de meeste moderne GPUs vaak genoeg capaciteit over om hiervoor framegen toe te passen.
Recente video hierover met uitleg:
YouTube: Frame Generation for EVERYONE!! Lossless Scaling is MUCH better than...
Je zal wel spellen in windowed mode moeten draaien om het te laten functioneren, de tool centreert het spel dan zelf in beeld alsof het borderless fullscreen is, soms is de GPU usage totaal lager met Lossless Scaling dan dat je het native zou draaien met dezelfde hoeveelheid fps. Zodra het echter in de buurt van 99% GPU usage komt moet je wellicht wat tweaken want dat zorgt voor framepacing problemen.