Modders maken eigen 'RTX 4090 Super'-videokaart met sneller GDDR6X-geheugen

TecLab heeft een eigen 'RTX 4090 Super'-videokaart gemaakt. De modders deden dat door de gpu van een gewone RTX 4090 te combineren met het snellere geheugen van een RTX 4080 Super. De videokaart is 13 procent sneller dan een gewone RTX 4090 in Unigine Superposition.

Het team van TecLab maakte een eigen, onofficiële 'RTX 4090 Super' door drie verschillende videokaarten met elkaar te combineren, merkte ook Wccftech op. Zo werd de AD102-gpu van een RTX 4090-videokaart gedesoldeerd. Die werd vervolgens geplaatst op de pcb van een RTX 3090 Ti HOF OC Lab-videokaart van Galax, die is gericht op overklokken en onder meer is voorzien van een krachtige vrm-opstelling en twee 16-pinsaansluitingen voor de stroomvoorziening.

Op die pcb werd ook het bestaande geheugen vervangen door sneller GDDR6X-vram uit een RTX 4080 Super. Die videokaart haalt standaard geheugensnelheden van 23Gbit/s, hoewel dat bij de mod van TecLab werd opgehoogd tot 26Gbit/s. De gewone RTX 4090 haalt standaard 21Gbit/s-geheugensnelheden. Naast het vastsolderen van alle componenten op de juiste plekken, moest TecLab bijvoorbeeld ook de bios aanpassen.

De onofficiële RTX 4090 Super. Bron: TecLab

De videokaart werd uiteindelijk voorzien van een waterblok, hoewel TecLab ook tests met LN2-koeling uitvoerde. Standaard werkte de videokaart 13 procent sneller dan de gewone RTX 4090 in de Unigine Superposition-benchmark op 8k. Met een overklok naar 3GHz liep dat verschil uit naar ruim 16 procent. Met alle gpu- en geheugeninstellingen op het maximaal haalbare, naast aangepaste lod-instellingen in de benchmarks, werd uiteindelijk een score van 17.454 gehaald. Dat is ongeveer 40 procent hoger dan een stock RTX 4090.

Nvidia heeft zelf nooit een RTX 4090 Super uitgebracht, hoewel er wel een tijd lang geruchten rondgingen over een mogelijke RTX 4090 Ti met meer CUDA-cores, sneller geheugen en een hogere tbp van 600W. Naar verwachting krijgt de RTX 50-serie, die begin volgend jaar zijn introductie moet maken, sneller GDDR7-geheugen met snelheden van 28Gbit/s.