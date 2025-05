Ook Nvidia GeForce RTX 4090 valt onder nieuwe exportbeperkingen VS naar China

Ook de Nvidia GeForce RTX 4090 valt onder de vernieuwde Amerikaanse exportbeperkingen naar China. De regelingen zijn vooral gericht op geavanceerde AI-chips, zoals de Nvidia A800 en H800, maar gelden dus ook voor Nvidia's krachtigste consumenten-gpu.

De nieuwe Amerikaanse exportregelingen verbieden Nvidia om zijn GeForce RTX 4090 te verkopen op de Chinese markt, zo blijkt uit een SEC-document van Nvidia. De regels gelden ook voor de Nvidia A100, A800, H100, H800, L40 en L40S voor datacenters en supercomputers, zo werd eerder deze week al bevestigd. Die exportregels beperken de verkoop van de getroffen videokaarten op de Chinese markt, naast enkele andere landen. De regels gelden ook voor de verkoop van voorgebouwde systemen waarin de chips al zitten, zoals DGX- en HGX-datacentersystemen.

De Verenigde Staten introduceerden zijn bijgewerkte exportregelingen eerder deze week. Het land verbiedt daarmee onder andere de verkoop van bepaalde chips die eerdere exportbeperkingen omzeilen door de chip-to-chipbandbreedte te beperken. Naast Nvidia, zouden de nieuwe regels volgens CNBC ook invloed hebben op Intel en AMD. Met de restricties wil de VS beperken dat China toegang krijgt tot bepaalde AI-technieken, die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden voor militaire doeleinden. Tweakers schreef vorig jaar een achtergrondverhaal over de chipstrijd tussen de VS en China.