Amerikaanse politici willen Chinese toegang tot RISC-V beperken

Enkele Amerikaanse politici willen dat de overheid de toegang van China tot RISC-V-technologie beperkt. Volgens de beleidsmakers zorgt het open source-karakter van de technologie ervoor dat China Amerikaanse chipexportbeperkingen kan omzeilen.

Volgens politicus Mike Gallagher zou elk Amerikaans bedrijf of burger voortaan een exportvergunning moeten aanvragen voordat men zaken mag doen met China waar RISC-V-technologie bij te pas komt. Marco Rubio, een Amerikaanse senator, meent volgens Reuters dan weer dat China via RISC-V eigen open source chiparchitectuur aan het ontwerpen is. Op die manier zou het land volgens de man de Amerikaanse sancties kunnen omzeilen en zijn eigen chipindustrie verder laten groeien. "Als we onze exportbeperkingen niet uitbreiden, zal China ons op een dag voorbijsteken als wereldleider in chipontwerpen", klinkt het.

RISC-V is een opensource Instruction Set Architecture, ofwel ISA, die tot de RISC-architectuur behoort. Deze architecturen zijn een standaarden die bepalen hoe computerchips, zoals een processor, met data en instructies omgaat. Er bestaan momenteel twee dominante architecturen: de Complex Instruction Set Computer, ofwel CISC, en de Reduced Instruction Set Computer, ofwel RISC. X86-processors, zoals AMD- en Intel-processors, vallen onder de CISC-architectuur. Arm-chips vallen onder de RISC-noemer. Tweakers schreef eerder een achtergrondverhaal over de opkomst van de RISC-architectuur.