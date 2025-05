Sipeed brengt modulaire singleboardcomputer met RISC-V-chip en 16GB ram uit

De Chinese fabrikant Sipeed heeft een nieuwe singleboardcomputer aangekondigd met 16GB aan geheugen en RISC-V-chip van Alibaba. Het apparaat is modulair opgezet, zodat gebruikers er in de toekomst makkelijk apparaten en componenten op kunnen aansluiten.

Sipeed brengt de Lichee Pi 4A begin volgend jaar uit. Dat is een singleboard die modulair is opgesteld, waar gebruikers dan zelf nieuwe hardware aan kunnen toevoegen. De singleboardcomputer wordt geleverd met de LM4A-module, die draait op een Alibaba T-Head TH1520-processor, een RISC-V-chip met vier cores. De vorige Lichee-module draaide nog op een Allwinner D1-chip. De LM4A-module heeft daarnaast maximaal 16GB aan Lpddr4x-3733-geheugen en 128GB aan eMMC-opslag.

Het Lichee Pi 4A-board heeft zelf twee gigabitethernetpoorten die power-over-ethernet ondersteunen, een HDMI 2.0-aansluiting met ondersteuning voor beeld in 4K op 60fps en vier USB 3.0-poorten van type A met een maximale overdrachtssnelheid van 5Gbit/s. Ook zitten er een 3,5mm-jack op en een 20pins-aansluiting. Het bordje heeft een wifi- en bluetooth-module.

Sipeed zegt dat er in de toekomst nieuwe hardware wordt uitgebracht die compatibel is met het Pi 4A-board. Dat zijn onder andere een telefoon en tablet, en een router. De Lichee Pi 4A wordt zelf ergens begin 2023 geleverd in configuraties die beginnen met 2GB en zonder opslaggeheugen. Het board ondersteunt Debian, Android en OpenWRT. De prijzen zijn nog niet bekend.