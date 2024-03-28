Sipeed werkt aan handheld gameconsole met fpga-processor

De Chinese fabrikant Sipeed werkt aan een handheld gameconsole met daarin een field-programmable gate array-processor. Een fpga-processor heeft als voordeel dat het door gebruikers programmeerbaar is.

Sipeed deelt op X de eerste foto's van de geplande handheld. De console krijgt een 2"-lcd-scherm, ingebouwde gamecontrollers en ondersteuning voor externe schermen. Het apparaat krijgt afmetingen van 100x50x15mm, met daarin een 1500mAh-batterij. Het bedrijf werkt ook aan een wat groter model met een scherm tussen de 3,5 en 4,5 inch.

Het meest opvallend is dus de processor, een zogenoemde field-programmable gate array. De mogelijkheid om deze opnieuw te programmeren, heeft als voordeel dat gebruikers niet per se een emulator hoeven te gebruiken om klassieke games te spelen. De Analogue Pocket gebruikt eenzelfde methode, maar dan met twee fpga's, om gebruikers Game Boy- en Game Boy Advance-cartridges te laten spelen. De handheld van Sipeed moet straks ook Game Boy- en Game Boy Advanced-spellen ondersteunen. Daarnaast wordt het met het apparaat mogelijk om NES-, SNES- en Game Boy Color-games te spelen.

Op X deelt Sipeed al wat eerste ontwerpen voor de handheld. Daarbij vraagt het bedrijf welk materiaal en welke kleur gebruikers mooi vinden en of zij nog andere suggesties hebben. Het uiterlijk van de handheld staat dus nog niet vast. Wat het apparaat gaat kosten of wanneer het beschikbaar komt, is nog niet bekendgemaakt.