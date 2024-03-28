Sipeed werkt aan handheld gameconsole met fpga-processor

De Chinese fabrikant Sipeed werkt aan een handheld gameconsole met daarin een field-programmable gate array-processor. Een fpga-processor heeft als voordeel dat het door gebruikers programmeerbaar is.

Sipeed deelt op X de eerste foto's van de geplande handheld. De console krijgt een 2"-lcd-scherm, ingebouwde gamecontrollers en ondersteuning voor externe schermen. Het apparaat krijgt afmetingen van 100x50x15mm, met daarin een 1500mAh-batterij. Het bedrijf werkt ook aan een wat groter model met een scherm tussen de 3,5 en 4,5 inch.

Het meest opvallend is dus de processor, een zogenoemde field-programmable gate array. De mogelijkheid om deze opnieuw te programmeren, heeft als voordeel dat gebruikers niet per se een emulator hoeven te gebruiken om klassieke games te spelen. De Analogue Pocket gebruikt eenzelfde methode, maar dan met twee fpga's, om gebruikers Game Boy- en Game Boy Advance-cartridges te laten spelen. De handheld van Sipeed moet straks ook Game Boy- en Game Boy Advanced-spellen ondersteunen. Daarnaast wordt het met het apparaat mogelijk om NES-, SNES- en Game Boy Color-games te spelen.

Op X deelt Sipeed al wat eerste ontwerpen voor de handheld. Daarbij vraagt het bedrijf welk materiaal en welke kleur gebruikers mooi vinden en of zij nog andere suggesties hebben. Het uiterlijk van de handheld staat dus nog niet vast. Wat het apparaat gaat kosten of wanneer het beschikbaar komt, is nog niet bekendgemaakt.

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 28-03-2024 15:40
22 • submitter: TheVivaldi

28-03-2024 • 15:40

22

Submitter: TheVivaldi

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Reacties (22)

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Jim80 28 maart 2024 15:53
FPGA's zijn fantastisch. Jammer genoeg verbruiken ze iets meer stroom wat niet ideaal is voor een toestel op batterij.
Jittikmieger @Jim8028 maart 2024 16:35
Dat valt wel mee. Ik kan anders prima 6 uren Pokemon Crystal spelen op mijn FPGBC van Funnyplaying. Feitelijk ziet de FPGBC eruit als een normale Nintendo Gameboy Color, maar de binnenkant is anders en de LiPo batterij zit gewoon in de standaard batterijbehuizing.

Leuke, simpele kit om in elkaar te zetten. Goede prijs! Aanrader.
https://funnyplaying.com/products/fpgbc-kit

Als ik de foto's van deze Sipeed bekijk, geven de D-pad en de knoppen mij geen gevoel dat ze geweldig zijn.

[Reactie gewijzigd door Jittikmieger op 22 juli 2024 15:57]

Cilph @Jittikmieger28 maart 2024 16:37
Hoe staat het eigenlijk tegenwoordig met de firmware voor de FPGBC? Laatste keer dat ik er naar keek was die nog niet zo accuraat en matchte de kloksnelheid niet eens 1:1.
Jittikmieger @Cilph28 maart 2024 16:48
Heel goed! Ik heb een versie 1.11 bord met FW v1.06. Kloksnelheid is nog ietsje-pietsje te snel. Zonder dat ik mijn OG GBC ernaast heb liggen als vergelijkingsmateriaal, merk ik het niet. Al mijn games werken, ook mijn Everdrive en goedkope Ali everdrive kloon (Game Color GB) werken. Enkel mijn EZ Flash Jr. met RTC werkt niet (waarschijnlijk te hoog stroomgebruik en oude FW). Maar die gebruik ik in mijn GB DMG en pocket.

Ik zie net dat er een nieuwe FW is. Ik zal die even downloaden en installeren.
Cilph @Jim8028 maart 2024 16:34
Hangt er vanaf. Een moderne FPGA kan best minder stroom gebruiken dan de originele ASIC van 20-30 jaar geleden. Meeste energiebesparing haal je helaas door de FPGA write-once te maken.
AcidBanger 28 maart 2024 15:46
Mooi ding, jammer alleen dat ze niet een groter scherm erin plaatsen.

7-8 inch zou top :-)
The Zep Man
@AcidBanger28 maart 2024 15:53
Het originele scherm van de Gameboy was slechts 2,6 inch. Van de advance was die slechts 2,9 inch. ;)
De handheld van Sipeed moet straks ook Game Boy- en Game Boy Advanced-spellen ondersteunen. Daarnaast wordt het met het apparaat mogelijk om NES-, SNES- en Game Boy Color-games te spelen.
Dat zijn allemaal consoles met relatief lage resoluties, waardoor een groter scherm enkel nut heeft voor mensen die slecht zien. Gekeken naar de grootte van het apparaat moet die ook een stuk groter worden bij een groter scherm.

Iets algemener:
Van de te emuleren consoles lijkt de SNES mij het lastigst vanwege de verschillende co-processors die spellen kunnen hebben. Op PC's is dat al vele jaren geen probleem meer, maar lukt 100% compatibiliteit ook zomaar met een FPGA?

En het zou het apparaat sieren als je Gameboy Link zou kunnen gebruiken met bijvoorbeeld een USB-C kabel tussen twee van deze apparaten. :)

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 15:57]

AcidBanger @The Zep Man28 maart 2024 15:57
Het originele scherm van de Gameboy was slechts 2,6 inch. Van de advance was die slechts 2,9 inch. ;)
Klopt helemaal, maar nog wat groter is gewoon relaxed, ben ondertussen al wat ouder aan het worden :*)
HashIT @AcidBanger28 maart 2024 16:12
Blijkbaar overwegen ze gelukkig ook een versie met een iets grotere LCD, in de range van 3.5 tot 4.5 inch: https://twitter.com/SipeedIO/status/1771121840179793979

Mij referentie bij deze form-factor is nog altijd de https://en.wikipedia.org/wiki/Atari_Lynx, met een 3.5" kleurenscherm.
ArniD @The Zep Man28 maart 2024 15:59
Op de Analogue Pocket spelen SNES games echt super!
In mijn ervaring de beste emulatie die ik ooit ben tegengekomen voor de SNES.
Cilph 28 maart 2024 16:15
Zozo. Sipeed werkt er zelf aan? Normaal laten ze dat over aan hun userbase. De NESTang enzo. Is wel leuke tech, die Gowin chips. Niet zo fancy als Xilinx of Altera/Intel maar wel betaalbaar.
tweakuwe 28 maart 2024 16:31
Hier de tweet:
We are designing opensource #FPGA #RetroGame Pocket~
Powered by TangPrimer 25K, 32/64MB SDRAM, 2.0 inch LCD (480x360) & MiniHDMI output support NES/SNES/GB/GBC/GBA/etc.
As tiny as 100x50x15mm, 1500mAh battery~
Vooral dat opensource stukje ben ik wel benieuwd naar. SiPeed verkoopt de Tang Primer 25k zelf voor ongeveer 20 dollar, en het sdram voor 10 dollar. Als dit apparaat een beetje succesvol is verwacht ik dat er wel leuke varianten op komen vanuit de diy community (bijv. een gameboy colour formfactor, een modernere controllergrip, etc. En natuurlijk goedkope klonen van zo'n 50-75 euro :)

Het apparaatje moet in principe in staat zijn om als usb 1.1 host te dienen, dus een add-on die (S)NES en GB(A) games van een cartridge kan halen zou leuk zijn. Al heb ik al zo'n apparaat specifiek voor SNES games (geen idee of dat oude ding het nog doet, de snes zelf heeft het begeven en die was erbij nodig, maar ik heb toch mijn collectie al opgeslagen :D ).
Cilph @tweakuwe28 maart 2024 16:33
Mss waard voor je om nog naar de FPGA Gameboy Color van FunnyPlaying te kijken. De implementatie heeft wat bugs maar de hardware was volgens mij decent.
houthakker 28 maart 2024 16:16
Jammer dat ze niet vermelden welke FPGA ze gaan implementeren.

meer info op lilputing: https://liliputing.com/si...ed-handheld-game-console/
Sipeed says its handheld uses a TangPrimer 25K core board, with a Gowin Arora 5 GW5A-LV25MG121 FPGA. It’s not the highest-performance solution available, so don’t expect to be able to emulate PlayStation or later games, but Sipeed suggests it should be able to handle NES, SNES, Game Boy, Game Boy Color, and Game Boy Advance titles.
vergelijkbaar met een paar low cost development kitjes die ze hebben waar je NES, C64 en VIC20 games op kan draaien, https://github.com/nand2mario/nestang
https://github.com/vossstef/tang_nano_20k_c64
https://github.com/vossstef/VIC20Nano

- dus een "MiSTer" gaat het niet worden ;)

[Reactie gewijzigd door houthakker op 22 juli 2024 15:57]

bugcyber @houthakker28 maart 2024 17:25
De mister is inderdaad meer dan 4 maal zo krachtig met 110K aan logical elements tov deze met 25K

waar ik wel naar aan het kijken ben is dit FPGA bordje dat ze in het mistex project gaan gebruiken.
XC7K325T-1FFG676C dit heeft 326K aan logic elements
https://nl.aliexpress.com/item/1005003668804223.html
Cilph @houthakker28 maart 2024 16:20
Hoogstwaarschijnlijk die Gowin chip die ze in de Tang Mega 138K proppen. Daar zou wel een GBA op moeten kunnen passen als je het direct van MiSTer zou porten.

Tang Primer 25k, kennelijk. Dat is wel erg krap voor een GBA core.

[Reactie gewijzigd door Cilph op 22 juli 2024 15:57]

Fonsie001 @houthakker28 maart 2024 16:22
Ze gaan de Tangprimer 25K gebruiken
Jan Onderwater 28 maart 2024 15:53
Apple had een programmeerbare FPGA Afterburner kaart in de vorige generatie Mac Pro, geloof niet dat daar ooit gebruik van gemaakt is.
MenN @Jan Onderwater28 maart 2024 16:05
Zeker wel voor hun Final Cut X klanten werd daar zeker gebruik van gemaakt om meer en sneller video streams te (de)coderen.
Jan Onderwater @MenN28 maart 2024 16:26
Ja, daarvoor was ie ontworpen, dat zit ook in de M-Serie ingebakken. Maar ik bedoel de programmeerbare kant ervan. Heb niets meegekregen over zaken die er specifiek voor geschreven waren

[Reactie gewijzigd door Jan Onderwater op 22 juli 2024 15:57]

MenN @Jan Onderwater29 maart 2024 08:59
Ik denk dat je het verkeerd begrepen hebt, ze hebben een FPGA gebruikt OM die afterburner kaart te maken. Het FPGA gedeelte was nooit bedoeld voor eindgebruikers om hun eigen oplossingen op te zetten. Het was niks meer dan een tool die Apple gebruikte om die kaarten te maken.
Jan Onderwater @MenN29 maart 2024 10:54
Ik denk dat je gelijk hebt

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