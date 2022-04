Sipeed brengt dock met hdmi- en usb-poort uit voor RISC-V-singleboardcomputer

Sipeed heeft een dock uitgebracht voor zijn LicheeRV-singleboardcomputer. Het dock voegt een hdmi- en usb-poort toe en kost rond 5,50 euro. Er is ook een versie met wifi en bluetooth voor rond 8,75 euro.

Het dock heet LicheeRV Dock en is sinds woensdag op voorraad, zegt Sipeed. Behalve hdmi en usb heeft die ook gpio-headers en aansluitingen voor microfoons en speakers. Ook zit er een reset-knop en rgb-led op. Ondersteuning voor wifi en bluetooth komt van een Realtek RTL8723DS. Het dock is 65x40mm groot, iets groter dan de 43x25mm van de LicheeRV zelf. De aansluiting gaat via m2.

Het dock is los te koop of in combinatie met de LicheeRV. Sipeed verkoopt het dock en de bundel via AliExpress. De bundel moet 22,82 euro kosten, rond 26 euro voor de versie met wifi en bluetooth. De LicheeRV kost los rond 19 euro.

De LicheeRV is een singleboardcomputer met enkele 64bit XuanTie-RISC-V-core, een Allwinner D1, die op 1GHz draait. Het systeem beschikt verder over 512MB DDR3-geheugen, een MicroSD-kaartlezer en een USB-C-poort. Het bord ondersteunt Debian en Tina Linux.