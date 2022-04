Apple dient patentaanvraag in voor draadloos laden accessoires naast scherm iPad

Apple heeft een patentaanvraag ingediend voor het draadloos laden van accessoires zoals een stylus of oortjes via de schermrand van een tablet of smartphone. Omgekeerd draadloos laden bestaat al enkele jaren, maar gebeurt via de achterkant van apparaten.

Apple spreekt in de donderdag gepubliceerde patentaanvraag over het geschikt maken van een deel van het scherm voor draadloos laden door het plaatsen van de benodigde elektronica onder de glazen toplaag van het scherm. De elektronica zit niet onder het touchscreen zelf en moet dus in de bezel van het scherm zitten.

Hoewel Apple benoemt dat het ook mogelijk zou zijn in een smartphone, lijkt daarmee een tablet meer voor de hand te liggen. Die zou een rand kunnen hebben die breed genoeg is voor de afgebeelde langwerpige spoelen die nodig zijn voor draadloos laden. Bij een iPhone zijn die randen vermoedelijk te dun.

Omgekeerd draadloos laden, het draadloos laden van kleine apparaten door grotere apparaten die zelf ook een accu aan boord hebben, gebeurt al enkele jaren. De Huawei Mate 20 Pro-smartphone uit 2018 was de eerste telefoon die de techniek ondersteunde en sindsdien zijn er veel telefoons verschenen die dat kunnen. Ook iPhones hebben daarvoor de benodigde hardware aan boord, maar Apple heeft de functie nog niet geactiveerd.

Het is nog onbekend of en hoe Apple de technologie echt gaat gebruiken. Bedrijven als Apple dienen relatief veel patentaanvragen in, maar gebruiken lang niet alle omschreven technieken in toekomstige producten.