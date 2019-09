Apple-patent toont gebruik logo op achterkant iPhone als notificatie-led

Apple heeft patent aangevraagd op een techniek om het logo op de achterkant van een apparaat te verlichten. Daarmee zou het onder andere mogelijk moeten worden om het logo voor notificaties te gaan gebruiken voor onder andere iPhones.

Het gaat om een patentaanvraag dat bij de Amerikaanse patentenbureau Uspto is beland, zo ontdekte Apple Insider. In de aanvraag wordt een techniek beschreven om een 'decoratie' op het apparaat te kunnen verlichten en te koppelen aan het besturingssysteem van het apparaat. Met dit decoratieve element bedoelt Apple hoogstwaarschijnlijk het bedrijfslogo dat achterop veel van zijn apparaten te vinden is.

Met de patentaanvraag lijkt Apple te kijken naar manieren om het logo op de achterkant van bijvoorbeeld iPhones in te zetten voor notificaties. In de patentaanvraag wordt namelijk veelvuldig verwezen naar een telefoon. Met bepaalde verlichting, bijvoorbeeld door te knipperen, zou onder meer het binnenkomen van een bericht of telefoongesprek getoond kunnen worden. Het is overigens ook mogelijk dat de techniek voor andere apparaten, zoals tablets of laptops, wordt ingezet.

Of Apple daadwerkelijk het logo op zijn producten als notificatie-led in wil gaan zetten moet nog blijken. Lang niet alle technieken die in patenten worden beschreven worden uiteindelijk ingezet in nieuwe producten. Het zou overigens niet de eerste keer zijn dat Apple zijn logo verlicht; eerder deed het bedrijf dat al bij MacBooks.