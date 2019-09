Niet-patchbare bootrom-jailbreak komt uit voor iPhone 4S tot en met iPhone X

Een beveiligingsonderzoeker heeft een nieuwe iOS-jailbreak gepubliceerd. Die werkt op apparaten met chipsets tussen de A5- en A11-serie. Hiermee is de iPhone X ook getroffen. Het betreft een bootrom-lek, waardoor het niet mogelijk is de fout softwarematig te patchen.

De jailbreak, genaamd Checkm8, werd op 27 september gepubliceerd door axi0mX en is als bèta te vinden op GitHub. Omdat het een bootrom-lek is, is het niet mogelijk om Checkm8 softwarematig te patchen. Bootrom-exploits zijn zeldzaam; ze zijn alleen te repareren als er fysiek iets aan de chip wordt veranderd. Apple heeft de bootrom-code de laatste jaren steeds moeilijker bereikbaar gemaakt voor ontwikkelaars.

De nieuwe 'jailbreak' is eigenlijk vooral een tool om een bootrom-dump uit te voeren. Dat is anders dan bij eerdere jailbreaks waar bijvoorbeeld Cydia mee geïnstalleerd kan worden. Axi0mX heeft de tool op GitHub gezet in de hoop dat andere ontwikkelaars verder met de exploit aan de slag gaan. Zij kunnen met de exploit niet alleen de SecureROM dumpen, maar ook onder andere iOS-keybags decoderen via een aes -engine, of JTAG aan zetten. Het gaat om een tethered jailbreak, waarbij de gebruiker de telefoon eerst via usb moet verbinden. Wel is het een permanente jailbreak die ook na een reboot blijft bestaan.

Checkm8 werkt op alle Apple-apparaten van de iPhone 4S tot de iPhone X. Die hebben de A5- tot en met de A11-chips van Apple. Het lek is volgens axi0mX gedicht in de iOS 12-bètaperiode in de zomer van 2018. Bij die versie van iOS patchte Apple een kwetsbaarheid in de iBoot-code, waarna de exploit niet meer via usb uit te buiten was. Momenteel heeft axi0mX de jailbreak nog niet werkend gekregen op oudere apparaten als de iPhone 4S, maar hij verwacht dat dit met wat extra moeite mogelijk is. Het laatste Apple-apparaat met een bootrom-exploit was de iPhone 4 uit 2010.

Volgens de ontdekker was het lek gemakkelijk om te vinden, maar was het uitbuiten van de fout niet makkelijk. De exploit werkt alleen wanneer iemand fysiek toegang heeft tot een apparaat via usb. Een oudere iPhone kan dus niet van een afstand geroot worden door iemand met slechte bedoelingen.