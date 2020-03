Hacker omzeilt beveiliging T2-chip in recente Mac-computers

Het checkra1n-team heeft de beveiliging van de Apple T2-chip weten te omzeilen. Die chip wordt onder andere gebruikt voor enkele beveiligingsaspecten van recente Mac-apparaten. Vermoedelijk maakt dit op termijn een jailbreak op getroffen apparaten mogelijk.

Eén van de leden van het checkra1n-team, dat vooral bekend is van de checkm8-exploit voor enkele iOS-apparaten, maakte de hack kenbaar op Twitter. Met de hack zou het team de T2-chip omzeild hebben. Deze beveiligingschip zit onder andere in Macbook Pro- en Macbook Air-modellen uit 2018 en later, de iMac Pro en de Mac Pro uit 2019. De chip regelt de beveiliging van deze computers, waaronder Touch ID-authenticatie, versleutelde ssd-opslag en secure boot. Volgens Apple functioneert de T2-chip ook als ssd-controller, beeldsignaalprocessor en system management-controller.

Eén van de betrokkenen meldt op Reddit dat deze exploit niet softwarematig gepatcht kan worden. Apple moet daarom met een hardwarerevisie komen om het lek te dichten. Ook meldt de hacker dat File Vault-schijfencryptie niet per se omzeild kan worden, maar dat gebruikers wel oneindig vaak kunnen proberen een schijf te ontsleutelen, waardoor de inzet van brute force-technieken makkelijker wordt. Secure boot kan ook ontweken worden.

In een Twitter-thread toont Luca Todesco, een van de mensen achter checkra1n, enkele hacks op de touchbar van een Macbook Pro. Zo toont de hacker een verbose bootmodus en PongoOS op de touchbar. Dit is een aangepast pre-boot besturingssysteem dat volledig is gemaakt door checkra1n.

Op de vraag of Mac-computers in de toekomst een jailbreak kunnen krijgen antwoordt Todesco met 'eta son', wat staat voor 'estimated time of arrival soon'. Dit wil niet zeggen dat een jailbreak op korte termijn uitkomt, maar het betekent wel dat er wordt gewerkt aan een Mac-jailbreak.